iPhone


Возможно, Apple полностью избавит iPhone 13 от разъемов в этом году, а восстановление ОС девайс сможет производить по Wi-Fi, без использования проводов. Об этом рассказал источник, приближенный к компании. 

Инсайдер с ником Jioriku (он же McGuire Wood) уточняет, что речь идет только об одной модели iPhone 13 из будущей линейки. По его словам, Apple будет убирать разъемы постепенно, а побудил её к этому шагу опыт с Apple Watch, прошивку которых вообще невозможно восстановить в домашних условиях. Однако без компьютера обойтись не получится. iPhone, находящийся в режиме ожидания, будет отправлять сигнал вокруг себя, а iTunes или Finder, «заметив» его, будут соединяться с девайсом и производить обычный процесс восстановления ПО. Существует и другой вариант, при котором iPhone делает запрос напрямую в Apple и загружает прошивку сразу оттуда, минуя компьютер — но такое решение рассматривается как крайняя мера, так как оно менее стабильно.

Apple

Вуд предполагает, что Apple всё-таки внедрит в iPhone небольшой скрытый разъем iBUS для сервисного доступа — нечто подобное используется сейчас в Apple Watch возле крепления ремешка. Однако вносить изменения в корпус смартфона конструкторам запретили, поэтому рассматриваются варианты ограниченного доступа через лоток SIM-карты.

В 2020-м году Apple представила новый интерфейс MagSafe, который позволяет заряжать iPhone быстро, не используя провода. Существуют предположения, что в будущем компания научит MagSafe не только заряжать устройство, но и передавать данные, что существенно облегчило бы отказ от разъемов в iPhone. 



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Источник:

Appleosophy Appleosophy

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