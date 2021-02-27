Возможно, Apple полностью избавит iPhone 13 от разъемов в этом году, а восстановление ОС девайс сможет производить по Wi-Fi, без использования проводов. Об этом рассказал источник, приближенный к компании.
Инсайдер с ником Jioriku (он же McGuire Wood) уточняет, что речь идет только об одной модели iPhone 13 из будущей линейки. По его словам, Apple будет убирать разъемы постепенно, а побудил её к этому шагу опыт с Apple Watch, прошивку которых вообще невозможно восстановить в домашних условиях. Однако без компьютера обойтись не получится. iPhone, находящийся в режиме ожидания, будет отправлять сигнал вокруг себя, а iTunes или Finder, «заметив» его, будут соединяться с девайсом и производить обычный процесс восстановления ПО. Существует и другой вариант, при котором iPhone делает запрос напрямую в Apple и загружает прошивку сразу оттуда, минуя компьютер — но такое решение рассматривается как крайняя мера, так как оно менее стабильно.
Вуд предполагает, что Apple всё-таки внедрит в iPhone небольшой скрытый разъем iBUS для сервисного доступа — нечто подобное используется сейчас в Apple Watch возле крепления ремешка. Однако вносить изменения в корпус смартфона конструкторам запретили, поэтому рассматриваются варианты ограниченного доступа через лоток SIM-карты.
В 2020-м году Apple представила новый интерфейс MagSafe, который позволяет заряжать iPhone быстро, не используя провода. Существуют предположения, что в будущем компания научит MagSafe не только заряжать устройство, но и передавать данные, что существенно облегчило бы отказ от разъемов в iPhone.
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Источник:
Ни разу не пользовался.
Мы всей семьей пользуемся уже года полтора, все зарядники в длме перевел на магниты.
Только я покупал не кабеля, а адаптеры отдельно, чтобы кабеля использовать свои имеющиеся.
Вот тут обзор был
Хотя скорее всего цель другая, тупо вынудить владельцев новых устройств помимо сетевых адаптеров покупать ещё и MagSafe зарядки. Будут потихоньку развивать эту технологию и ежегодно представлять новые версии.
Во-вторых, без проводного подключения к ПК/Mac, станет невозможно устанавливать джейлбрейк на новые устройства.
Он должен быть миниатюрным и экономичным. От проводов отказались, теперь откажемся от дисплея: сразу в мозг. Нет дисплея, нет энергопотребления. Заряжать, конечно, придётся: раз в две недели посидел часок на кресле Маг-сейф и норм!... А что? Удобно...