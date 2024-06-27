В App Store вернули приложение Rutube

Спустя 11 дней после удаления из своего магазина приложений компания Apple решила вернуть Rutube в App Store.
Напомним, приложение пропало 17 июня. Причём Apple не объяснила причину удаления. Стоить также отметить, что до этого Rutube не был доступен ни в одном другом регионе, кроме России. Теперь его снова можно скачать.
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Пока неясно, оставит ли Apple попытки выпилить Rutube из App Store в будущем, поэтому лучше заранее его загрузить, если планируете им пользоваться.