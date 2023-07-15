На Rutube появились пиратские копии зарубежных сериалов

Отечественный видеохостинг столкнулся с огромным количеством пиратского контента. Пользователи создают каналы, посвященные сериалам, куда заливают полноценные эпизоды в хорошем качестве и с профессиональным переводом. Руководство сервиса считает, что не нарушает закон и не спешит удалять видеоролики.
В основном, набрать просмотров пытаются на наиболее популярных проектах от Netflix, Amazon, HBO. Так на Rutube легко можно найти все свежие серии «Ведьмака» или «Черного зеркала», полностью посмотреть «Пацанов», «Очень странные дела» и многое другое.
Отказ от немедленного удаления каналов нарушающих авторское право, команда Rutubе прокомментировала следующим образом:
«Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удален с канала. До этого момента мы не имеем права удалять пользовательский контент, который не нарушает правила национального видеохостинга.»