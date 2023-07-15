На Rutube появились пиратские копии зарубежных сериалов

Отечественный видеохостинг столкнулся с огромным количеством пиратского контента. Пользователи создают каналы, посвященные сериалам, куда заливают полноценные эпизоды в хорошем качестве и с профессиональным переводом. Руководство сервиса считает, что не нарушает закон и не спешит удалять видеоролики.В основном, набрать просмотров пытаются на наиболее популярных проектах от Netflix, Amazon, HBO. Так на Rutube легко можно найти все свежие серии «Ведьмака» или «Черного зеркала», полностью посмотреть «Пацанов», «Очень странные дела» и многое другое.Пресс-службе видеохостинга известно о «беспрецедентном» количестве пиратского контента. Согласно статьям 15.7 и 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сервис обязуется удалить весь нелицензионный контент с платформы в течение суток, но только после официального обращения правообладателей.Отказ от немедленного удаления каналов нарушающих авторское право, команда Rutubе прокомментировала следующим образом:«Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удален с канала. До этого момента мы не имеем права удалять пользовательский контент, который не нарушает правила национального видеохостинга.»