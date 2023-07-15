На Rutube появились пиратские копии зарубежных сериалов

Артем
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Отечественный видеохостинг столкнулся с огромным количеством пиратского контента. Пользователи создают каналы, посвященные сериалам, куда заливают полноценные эпизоды в хорошем качестве и с профессиональным переводом. Руководство сервиса считает, что не нарушает закон и не спешит удалять видеоролики.

В основном, набрать просмотров пытаются на наиболее популярных проектах от Netflix, Amazon, HBO. Так на Rutube легко можно найти все свежие серии «Ведьмака» или «Черного зеркала», полностью посмотреть «Пацанов», «Очень странные дела» и многое другое.

Пресс-службе видеохостинга известно о «беспрецедентном» количестве пиратского контента. Согласно статьям 15.7 и 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сервис обязуется удалить весь нелицензионный контент с платформы в течение суток, но только после официального обращения правообладателей. 

Отказ от немедленного удаления каналов нарушающих авторское право, команда Rutubе прокомментировала следующим образом: 

«Национальный видеохостинг понимает важность лицензионного контента и строго следует букве закона. Как только мы получим обращение правообладателя — контент будет незамедлительно удален с канала. До этого момента мы не имеем права удалять пользовательский контент, который не нарушает правила национального видеохостинга.»
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+147
Konstantin Bulatnikov
Значит скоро rutube улалят с App Store. Как бы не винили многие эту площадку. Она удобнее чем ВК, многие ушедшие с youtube на rutube пришли. Удобно то что rutube есть на Android TV....
час назад в 15:29
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YABLOKOFON
+199
YABLOKOFON
Хорошая попытка рутьюб, но нет ))
час назад в 15:48
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