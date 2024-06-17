Из App Store пропал Rutube

Александр


Приложение российского видеохостинга Rutube было удалено из App Store. Установить его на iPhone и iPad больше нельзя, и если оно установлено у вас и вы планируете им пользоваться, не стоит удалять его.

Rutube остаётся в «Play Маркете», компания Google не удалила его. Пользователи смартфонов и планшетов с Android, как и прежде, могут установить это приложение, но есть риск, что оно будет удалено и из этого магазина.

Сервис Rutube принадлежит компании «Газпром-Медиа Холдинг» — это один из крупнейших медиахолдингов в России, ему принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница!», 2×2, ТВ3 и «Матч ТВ», радиостанции «Авторадио», Romantika, «Юмор FM», Comedy Radio и «Радио Energy», журналы «7 дней» и «Караван историй», видеосервисы Rutube, Now.ru, сейлз-хаусы «Газпром-медиа», Gazprom-Media Digital, «Алькасар», Comedy Club Production и «Централ Партнершип».

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5828
Вася Вотафаков
Рутубнулся или апсторнулся 🤣🤣🤣еще один мертворожденный продукт судьба которого на помойке …
21 минуту назад
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Вася Вотафаков
+5828
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Когда появился рутуп в апстор, то я подумал что пора переезжать. Монетизация и вся фигня. Но не тут то было. Канал создать было не возможно. Как я только не бился с этим чудищем. Никак. И вот сейчас решил вновь попробовать свои силы. И о чудо. Канал создан. И даже загружено видео. В убогом качестве fhd 🤣🤣🤣Но … дальше еще грусть … просмотров только те что я сам посмотрел 🤣🤣🤣и ничего в этом убожестве не работает. Ни теги. Ни че го. Апстор правильно ✅ сделал что удалил это GOVNO со своей платформы. 🤣🤣🤣👍
13 минут назад
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YABLOKOFON
+197
YABLOKOFON
Туда ему и дорога 🤣
6 минут назад
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