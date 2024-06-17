Из App Store пропал Rutube

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Приложение российского видеохостинга Rutube было удалено из App Store. Установить его на iPhone и iPad больше нельзя, и если оно установлено у вас и вы планируете им пользоваться, не стоит удалять его.Rutube остаётся в «Play Маркете», компания Google не удалила его. Пользователи смартфонов и планшетов с Android, как и прежде, могут установить это приложение, но есть риск, что оно будет удалено и из этого магазина.Сервис Rutube принадлежит компании «Газпром-Медиа Холдинг» — это один из крупнейших медиахолдингов в России, ему принадлежат телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница!», 2×2, ТВ3 и «Матч ТВ», радиостанции «Авторадио», Romantika, «Юмор FM», Comedy Radio и «Радио Energy», журналы «7 дней» и «Караван историй», видеосервисы Rutube, Now.ru, сейлз-хаусы «Газпром-медиа», Gazprom-Media Digital, «Алькасар», Comedy Club Production и «Централ Партнершип».