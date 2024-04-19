В Авито начали подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта

«Исторически планка найма в Авито высокая. Однако по мере роста мы столкнулись с дилеммой, что на рынке просто нет достаточного количества сотрудников нужной квалификации. Поэтому решили начать системно делиться знаниями в области машинного обучения через образование и стажерские программы», — сообщил управляющий партнер Авито Иван Гуз.

МФТИ начал принимать заявки на первую магистратуру по Data Science, обучение в которой полностью оплачивает IT-компания, рассказали в пресс-службе. Программа запущена в рамках системной подготовки кадров в области ИИ. До 2028 года компания планирует подготовить порядка 3000 IT-специалистов.Первый набор из 18 человек позволит персонализировать учебный процесс. Студенты пройдут оплачиваемую стажировку, где будут улучшать сервисы компании. К завершению магистратуры лучших выпускников пригласят на работу.Платформа тестирует решения на базе генеративных сетей и оценивает их экономический эффект в 2 млрд рублей. До конца года компания наймет более 100 дата-саентистов для работы над ИИ продуктами. До 2028 года начнется сотрудничество с ключевыми профильными вузами страны. В пресс-службе также сообщили о намерениях компании запустить собственный сервис дополнительного образования после получения образовательной лицензии. Он поможет подготовить специалистов и увеличивать экспертизу действующих сотрудников.