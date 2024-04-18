Помощь пострадавшим. «Авито» компенсирует доставку в районы Оренбуржья

Онлайн-платформа объявлений «Авито» обеспечит льготную доставку помощи пострадавшим в Оренбургской области через частных пользователей и Красный Крест. Сервис доставки будет стоить не более 1 рубля. Гуманитарная кампания продлится до 15 мая. В ближайшее время программа станет доступна и для других регионов, пострадавших от паводка — Тюменской и Курганской областям.
Сервис доставки будет стоить не более 1 рубля для пострадавших от наводнения в Оренбургской области и для волонтеров Российского Красного Креста, организующих помощь пострадавшим. Льготный период вводится предварительно до 15 мая в рамках гуманитарной кампании в поддержку пострадавших в Оренбургской области, запущенной платформой 9 апреля.
«Наш сервис дает возможность каждому, вне зависимости от географии, оказать поддержку тем, кому она действительно нужна. Количество объявлений с хештэгом #яПомогаю на платформе постоянно увеличивается и достигает уже 6000. География пользователей, готовых оказать помощь пострадавшим в Оренбургской области — вся Россия. Сейчас наиболее востребованы предметы восстановления быта, инструменты, личные вещи, приспособления для осушения помещений и товары для животных. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые быстро включились в процесс и помогли запустить гуманитарную кампанию», — сообщили представители «Авито».
Гуманитарная кампания объединила Российский Красный Крест и партнеров логистического сектора — «Почта России», Boxberry, DPD, 5Post и «Яндекс Доставка», которые примут участие в субсидировании доставки.
Предварительный период гуманитарной кампании — до 15 мая.
Напрямую пострадавшим
Объявления о помощи жителям пострадавших районов собраны в специальном разделе «Помощь пострадавшим в Оренбургской области». Достаточно разместить объявление, добавить в заголовок или описание хештег #яПомогаю и подключить сервис доставки.
Чтобы она была льготной, важно, что стоимость товара составляла минимум 1 рубль.
Для получения помощи пострадавшим от наводнения необходимо зайти в раздел «Помощь пострадавшим в Оренбургской области» с главной страницы на платформе, выбрать нужное объявление и оформить заказ с сервисом доставки.
По объявлениям с хештэгом #яПомогаю можно оформить доставку в пункт выдачи или постамат, находящийся недалеко от зоны затопления. Стоимость составит 1 рубль.
Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код. Отправка помощи доступна из любой точки России. Товар должен соответствовать требованиям службы доставки по категории, размерам и весу.
Помощь через Красный Крест
Ключевым партнером гуманитарной кампании стал Российский Красный Крест (РКК), команда и волонтеры которого с первых дней паводка принимают заявки на получение помощи от пострадавших. Команда РКК создала мастер-объявление на Авито, в личные сообщения которого смогут обратиться все желающие присоединиться к ликвидации последствий паводка на территории региона и оказать помощь пострадавшим. В число самых необходимых сейчас предметов входят хозяйственные товары, средства индивидуальной защиты, инструменты, рабочие одежда, обувь и другие. Полный перечень размещен в объявлении официального аккаунта Оренбургского областного отделения Российского Красного Креста.
Что необходимо сделать для оказания помощи через Красный Крест
Сначала нужно разместить на платформе объявление с указанием хештега #яПомогаю в заголовке, указать стоимость товара в размере минимум 1 рубля. После этого связаться в личных сообщениях через мастер-объявление на платформе с волонтерами РКК, которые в свою очередь оформят заказ.
Доставка товара в пострадавшие регионы будет полностью бесплатной силами онлайн-платформы и партнеров.
Что необходимо сделать для получения помощи через Красный Крест
Пострадавшие могут оставить заявку на получение адресной помощи через: Оренбургское областное отделение Российского Красного Креста по адресу г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25. e-mail: 56region@redcross.ru, центральный аппарат Российского Красного Креста: +7 (499) 126-75-71 или по номеру федеральной горячей линии Российского Красного Креста: +7 (800) 234-07-07.
Что необходимо сделать для получения помощи через платформу по компенсации
Пользователи, которые оказались в зоне паводка, могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально. Подробности об условиях гуманитарной кампании опубликованы в разделе «Помощь пострадавшим в Оренбургской области», попасть в который можно через баннер на главной странице приложения или сайта «Авито».