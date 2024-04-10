Авито Доставка и 5Post расширяют партнёрство

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что пилотный проект прошёл успешно, прежде всего, это подтверждается интересом клиентов Авито к сервису доставки 5Post, который конвертируется в количество сделок, совершенных с доставкой в постаматы и на кассы магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Мы продолжим вместе с Авито совершенствовать сервис доставки для того, чтобы он стал максимально удобным и выгодным, как для покупателей, так и для продавцов», — отметилл Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«В 2023 году число объявлений на Авито с подключенной доставкой превысило 93 млн и выросло почти в полтора год к году, а чилсо заказов выросло в два раза. Многим нашим пользователям важна возможность получить заказ в постамате, в удобном для себя графике, или на кассе любимого магазина у дома, зайдя за продуктами. Благодаря партнерству с 5post это стало возможным», — заявил Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито.

Авито Доставка и 5Post приняли решение о масштабировании пилотного проекта по доставке товаров в магазины торговых сетей X5 Group, который проходил на протяжении последних 9 месяцев.Опция позволяет клиентам Авито покупать и продавать товары с отправкой и выдачей в постаматах, а также на кассах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», не только в пределах своего города, но и по России в целом. При этом сервис обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон.За пилотный период сервисом 5Post в рамках услуги Авито Доставка было доставлено более 1,8 млн заказов. Самыми активными пользователями оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а самым отдалённым городом, из которого был отправлен заказ стал город Томск. Самая популярная товарная категория посылок в классификации Авито «Одежда, обувь и аксессуары». На неё пришлось 37% от общего количества отправлений. Продавцы Авито предпочитают отправлять свои заказы в магазинах «Перекрёсток», а вот покупатели при получении заказов делают свой выбор в пользу торговой сети «Пятёрочка».В рамках масштабирования проекта пользователям Авито стало доступно более 20 тысяч точек приёма и выдачи отправлений. Они расположены в 3700 населённых пунктах, которые охватывают 63 региона Российской Федерации. С 2024 года услуга Авито Доставка через 5Post стала доступна и жителям Сибири. Кроме того, сервис оптимизировал сроки доставки по основным направлениям, а также увеличил стоимость товаров, доступных для доставки в постаматы с 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Вдобавок, 5Post доработал клиентский путь при отправке заказа через постаматы, что позволило сократить время на передачу заказа в доставку. Ну а главное, что при заказе товара в постамат можно воспользоваться опцией корзины и скомпоновать несколько разных товаров от одного продавца в одну посылку.В совместных планах 5Post и Авито на 2024 год, продолжить масштабирование сети пунктов приёма и выдачи отправлений, увеличение стоимости товаров доступных для отправки через постаматы и продолжение оптимизации сроков доставки по всем населённым пунктам.