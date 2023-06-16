В автомобилях Mercedes-Benz появился ChatGPT, но есть нюанс

Фархад
MB

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал начало бета-тестирования популярнейшего чат-бота ChatGPT в качестве голосового помощника для своих автомобилей.

Компания заявляет, что водители смогут вовлекать чат-бота в различные разговоры, включая подробности о пункте назначения, новый рецепт ужина или ответы на сложные вопросы, «не отрывая рук от руля и взгляда от дороги».

Как отмечает компания в пресс-релизе, обновление позволит водителям взаимодействовать со своим голосовым помощником MBUX в «более естественном формате диалога». В этом есть и явное преимущество: водителям не нужно будет запоминать определённые фразы для активации нужных функций.

К сожалению, бета-тестирование доступно на автомобилях Mercedes-Benz с информационно-развлекательной системой MBUX только в США.

О глобальной доступности пока нет информации, но вполне вероятно, компания раскроет больше подробностей в ближайшее время.
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Источник:
Mercedes-Benz
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