Интернет

В британской деревне Аберхосан на протяжении полутора лет каждый день в семь утра переставал работать широкополосный доступ в интернет. Лишь недавно её жители выяснили, в чём проблема.

Сначала инженеры заменили кабель, но это не помогло. Тогда они стали ходить с анализатором спектра и нашли источник сильных радиочастотных помех. Оказалось, что житель одного из домов каждый день просыпался около семи утра, включал старый телевизор и смотрел его весь день. Излучение от этого агрегата вносило ошибки в данные, передаваемые по кабелю, в результате чего вся деревня лишалась доступа в сеть.

Мужчина был очень опечален, что с него взяли обещание больше не включать телевизор, а в ближайшее время он планирует приобрести новый, более современный, не излучающий помехи. Интернет в деревне больше не пропадает.

Как пояснила изданию «Би-би-си» главный инженер компании Openreach Сюзанна Резерфорд пояснила, что влияние на широкополосные соединения могут оказывать любые приборы, в том числе микроволновые печи, телевизоры и даже светодиодные лампы. Она посоветовала населению убедиться, что их электроприборы должным образом сертифицированы и соответствуют британским стандартам.


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