BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU — Call of Duty Modern Warfare Stats (@CODTracker) March 9, 2020

Activision и Infinity Ward готовится к запуску бесплатной королевской битвы в рамках Call of Duty: Modern Warfare. Режим получит название Warzone и будет загружаться отдельно.Информация поступила от ютубера с ником Chaos, который недавно опубликовал видео со своими впечатлениями от игрового процесса. Позднее видеоблогер удалил ролик. Сообщается, что Warzone будет полностью бесплатным и не потребует наличия игры Call of Duty: Modern Warfare. Помимо этого, игра выйдет на консолях и ПК с поддержкой кроссплатформенных матчей.Первая карта для королевской битвы от Activision и Infinity Ward расчитана на 150 игроков с поддержкой соло, дуэтов и команд и трех человек. Также стало известно, что будет предусмотрено два режима: один — традиционный, который предполагает борьбу до последнего выжившего, а второй так называемый «Plunder», предусматривает респауны, а основная цель сфокусирована на сборе кредитов.Кредиты также станут частью традиционного режима, их можно будет найти на карте и использовать на специальных станциях для покупки оружия и жетонов для воскрешения убитых членов команды. Таким образом, хороший запас кредитов может иметь важное значение для выживания.Покупка респауна — не единственный способ вернуть убитых членов отряда. Как сообщается, после смерти игроки попадают на специальную карту, где предстоит соревноваться в матче 1 на 1, который по сути является режимом «перестрелки» из Modern Wrafare. Победа в этом матче возвращает обратно в Warzone. Возможно, эта функция не будет доступна в последние минуты матча.Помимо этих утечек, аккаунт в Твиттере @CODTracker утверждает, что реклама Warzone уже появилась на Twitch.На момент публикации, пока нет никаких официальных заявлений от Activision или Infinity Ward относительно Warzone. Ютубер Chaos отметил, что он учавствовал в превью предварительного просмотра. Также пока неизвестна точная дата запуска королевской битвы.