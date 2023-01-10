В Chrome появилась удобная фишка для работы с расширениями
Александр Кузнецов —
Компания Google создала новую фичу, которая упрощает работу с расширениями в Chrome. Она уже доступна в свежей тестовой Canary-версии этого браузера, хотя и отключена по умолчанию.
Специальная настройка позволяет нажатием всего на одну кнопку отключить использование всех установленных в Chrome расширений на выбранном сайте. Это полезно, если расширения блокируют нормальную работу сайта или вам необходимо посмотреть, как выглядит страница без блокировки рекламы и прочих наворотов.
Это нововведение по умолчанию деактивировано, но его можно включить через скрытые настройки.
Введите в адресную строку браузера chrome://flags/#extensions-menu-access-control и нажмите Enter. Активируйте функцию Extensions Menu Access Control, выбрав Enabled. Перезапустите Chrome.
Справа от адресной строки появится дополнительный значок, по нажатию на который вы увидите тумблер, позволяющий отключить на открытом сайте все браузерные расширения. Они отключаются для выбранного ресурса на постоянной основе, то есть, если вам снова потребуется использовать расширения на этом сайте, нужно будет включать их вручную тем же тумблером.
Скорее всего, после непродолжительного этапа тестирования это нововведение появится в релизной версии Chrome. К тому моменту оно может немного преобразиться и стать более удобным, чем сейчас.
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