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Google Chrome добавил новую функцию для любителей "миллиона открытых вкладок"

Олег

Chrome


Популярный браузер Google Chrome получил удобный способ навигации между открытыми вкладками и другими элементами. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, Google внедрила в Chrome версии 108 новый способ поиска и навигации по открытым вкладкам, сохраненным закладкам и истории браузера. Теперь можно набрать прямо в адресной строке значок «@» и начать писать то, что вы ищете — браузер предложит совпадения в выпадающем меню. Таким образом можно запросто найти какую-то старую вкладку или недочитанную статью без необходимости заново искать ей в сети.

После ввода «@» можно сразу выбрать, где именно искать — по вкладкам, закладкам или истории. При этом поиск будет осуществляться даже по разным открытым или свернутым окнам Chrome.

Чтобы новая функция стала доступна, обновите свой браузер до версии 108 или более свежей. Это делается в меню «три точки» → «Настройки» → «О браузере Chrome». 

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Источник:
The Verge
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