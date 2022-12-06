Chrome

В Chrome появилось раздражающее уведомление. Как убрать его?

Александр



Десктопный Chrome для Windows начиная с версии 108 стал показывать уведомление о предстоящем завершении поддержки Windows 7 и 8.1. Оно отображается только в этих операционных системах (что логично) и может немало раздражать пользователей, которые понимают всё с первого раза и не любят, чтобы напоминание то и дело появлялось.

При запуске Chrome отображается уведомление о необходимости использования Windows 10 или более новой ОС для дальнейшего получения обновлений браузера. Его можно убрать, нажав на крестик, а чтобы не делать это постоянно после перезапуска, проделайте вот что:

  • Запустите редактор реестра (например, нажмите Win+R и введите команду regedit)
  • В редакторе реестра перейдите на HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome
  • Создайте 32-битное значение DWORD с именем SuppressUnsupportedOSWarning и выставьте 1 в качестве значения новой переменной

Chrome продолжит работать с Windows 7 и 8.1, но начиная с версии 110 он перестанет обновляться на этих операционных системах. Инсталлятор тоже не будет запускаться, разве что энтузиасты сделают репак, совместимый с этими ОС. Релиз Chrome 110 запланирован на 7 февраля 2023 года.

Доля Windows 8.1 среди десктопных компьютеров невелика, а Windows 7 до сих пор установлена более чем на 10% всех ПК, использующихся в мире, и её доля снижается очень медленно.

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Комментарии

0
NewTchnology
Привет, полезная инфа — пригодиться 😂
40 минут назад
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