





Жителей Эдинбурга поздравили с наступающим Новым Годом необычным образом — с помощью роя дронов, который выполнял в небе различные фигуры.Полёт дронов сопровождался прочтением стихотворения «Fare Well» британской писательницы Джеки Кей, в котором она прощается с уходящим 2020 годом и желает всего самого наилучшего в 2021-м.Всего в мероприятии приняло участие 150 дронов, которые пилотировались компанией Celestial. Для выполнения фигур использовалось сложное программное обеспечение с применением искусственного интеллекта. Все трюки выполнялись на высоте 150 метров, а максимальная скорость коптеров достигала 40 км/ч.Эскизы фигур создал шотландский иллюстратор Гэри Уилсоном. Они отражают слова стихотворения «Fare Well» и местную природу. На ролике показана первая часть шоу, в озвучке которого приняли участие актёры Дэвид Теннант, Шивон Редмонд и Лорни МакФадьен под музыку кельтской фьюжн-группы Niteworks.