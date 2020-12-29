Держатель для пива
Вы обращали внимание, что принимать душ и пить пиво одновременно не очень удобно? Теперь всё изменилось, можно делать оба дела одновременно под любимую музыку, больше никакого дискомфорта.

Стоимость уникального гаджета составляет всего 30 баксов. Это держатель для банок с настенным креплением, в который встроен Bluetooth-динамик. Устройство доступно в черном или белом цвете.

«Представляем запатентованный держатель для пива с динамиком. Теперь вы сможете слушать свои любимые композиции, наслаждаясь пивом и принимая ванну! Получайте удовольствие от своего любимого напитка везде без осуждения», — из описания к холдеру.

На страничке товара указано, в комплекте имеется кабель microUSB для зарядки, а динамик защищен от воды. С помощью встроенного микрофона вы сможете отвечать на звонки.


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