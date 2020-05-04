Запуск Half-Life: Alyx, похоже, сыграл на руку другим VR-играм. Сайт Road to VR, используя данные от Valve, подсчитал, что пользователи Steam добавили в апреле почти 950 000 гарнитур виртуальной реальности, а это огромный скачок в сравнении с мартом. Хотя в информации Steam не указано, сколько из этих устройств новые, можно в любом случае утверждать, что Alyx оказала влияние на рост числа владельцев VR-гарнитур.Помимо этого, данные собранные Road to VR дают некоторое представление о том, какие люди использовали гарнитуры для игры. Лидирует Oculus Quest, доля которого в апреле удвоилась. Рост количества гарнитур Index от Valve увеличился, но не так сильно, хотя она рекламируется, как идеальное устройство для Half-Life: Alyx, но его высокая цена отпугивает игроков. Большинство геймеров используют гарнитуры Oculus (44,6%) или HTC (30,3%).Несмотря на то, что это может способствовать развитию игр для виртуальной реальности, данные все еще демонстрируют, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем технология станет обычным явлением среди пользователей Steam. Alyx может подтолкнуть разработчиков к созданию более продвинутых VR-игр и если это произойдет, рынок изменится в одночасье.