легендарный образ «Археолог», который дает бонусы к наградам за бои — +20% к опыту и +10% к кредитам — для всех оперативников ССО (будет продаваться в Премиум-магазине);

эпический образ «Егерь» снайпера KSK Курта (можно получить в марафоне «Эхо войны»).

В преддверии празднования Дня Победы в тактическом онлайн-экшене «Калибр» вышло обновление 0.6.0. В Штабе игроки увидят новый фон и услышат праздничные звуки. В игру добавили новый PvP-режим «Взлом», который существенно разнообразит игровой процесс и станет четвертым наряду со «Столкновением» (PvP), «Зачисткой» (PvE) и «Спецоперацией» (PvE). В этом режиме игрокам предстоит защищать свою информацию или, наоборот, добывать данные противника. Матчи ведутся до трех побед.Еще одним событием, которое займет игроков до 3 июня, станет марафон «Эхо войны». Основная задача участников — играть в режиме «Взлом» и зарабатывать специальную валюту — «жетоны», чтобы потом с их помощью покупать внутриигровые товары и продвигаться в рейтинге лучших игроков. Это хорошая возможность получить уникальные эмоции и эмблемы, дни премиум-аккаунта, а также нового штурмовика из отряда 22SPN с позывным Плут. Кроме того, в игре появились новые камуфляжи:Для тех, кто хочет почувствовать вкус еще большего числа побед в преддверии праздника, в игре уже начался квест «День Победы 2020» с тематическими наградами.