В Москве пройдет первая большая конференция «Авито» для продавцов

24 октября в МТС Live Холл состоится масштабная бизнес-конференция «Авито для продавцов». Мероприятие пройдет оффлайн и в онлайн-формате, и будет актуально как для уже опытных предпринимателей, так и для тех, кто только планирует старт в электронной коммерции.
Откроет конференцию выступление управляющего партнера «Авито» Ивана Гуза.
Хедлайнером мероприятия станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.
Участие бесплатное.
В рамках конференции обсудят развитие бизнеса в онлайне, тренды сегмента e-commerce и маркетинговые инструменты для масштабирования продаж. Откроет конференцию выступление управляющего партнера «Авито» Ивана Гуза.
В мероприятии примут участие:
- Татьяна Илюшниковова, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
- Михаил Бурмистров, управляющий партнер INFOline
- Эльдар Муртазин, главный редактор Mobile-review.com, ведущий аналитик Mobile Research Group
- Денис Козлов, Руководитель дирекции продаж крупным корпоративным клиентам АО «Почта России»
- Луиза Александрова, директор по развитию СОБА
- Ключевые эксперты ритейла
- Топ-менеджеры «Авито»
- Предприниматели разных отраслей, в том числе те, кто уже построил успешный бизнес на «Авито»
Хедлайнером станет лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский.
Программа конференции будет состоять из трех параллельных потоков:
В блоке «Прокачай свой бизнес: тренды и стратегии» эксперты обсудят самые яркие тренды рынка e-commerce, расскажут о возможностях роста для бизнеса и представят финансовые инструменты для получения качественной аналитики и увеличения продаж. В блоке будет проведена отдельная сессия о взаимодействии государства и бизнеса и отдельная дискуссия о женском лидерстве.
В потоке «Продавай на своих правилах» спикеры расскажут о секретах успешных продаж, инструментах продвижения и аналитических возможностях «Авито» для построение бизнеса в онлайне.
В блоке «Категории товаров: теории и практики» эксперты обсудят разные ниши для старта бизнеса на «Авито». Сотрудники компании расскажут, что важно учесть, продавая мебель, какие особенности есть в категории электроники, как настроить продажи автозапчастей под потребности автовладельцев, чего хотят покупатели профессионального оборудования, как «Авито Услуги» помогают бизнесу развиваться и многое другое.
«Сейчас на „Авито“ более 4 миллионов активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Только в прошлом году на „Авито“ зашли больше 200 000 новых субъектов микробизнеса, а это 96% от всего малого и среднего бизнеса в России. Поэтому мы проводим нашу собственную конференцию. Она станет местом для обучения и дискуссии, нетворкинга и поиска новых путей продвижения и развития бизнеса», — рассказывает Алексей Ли, директор по продажам вертикали «Товары».
Для участия в бизнес-конференции «Авито» для продавцов необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать формат посещения — личное или онлайн — и указать контактные данные. Участие бесплатное.