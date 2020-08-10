Okko запускает сервис Okko Party, позволяющий делить радость от кинопросмотра с друзьями. Теперь смотреть фильмы и сериалы с друзьями можно в любое удобное время — нужно только выбрать фильм в Okko, создать виртуальный кинозал и пригласить близких на сеанс.
Пользователи сервиса Okko Party могут включить камеру и общаться во время просмотра, а также обмениваться комментариями в чате и отправлять виртуальные анимированные эмоции. Совместные кинопросмотры Okko Party доступны для всех зарегистрированных пользователей Okko в браузере Chrome. Чтобы создать совместный кинопросмотр, нужно установить расширение и следовать инструкциям на party.okko.tv.
В Okko можно купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложение Okko на Smart TV, через мобильное приложение, а также на сайте okko.tv. В коллекции сервиса — порядка 70 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.
Сегодня сервис предлагает набор тематических подписок, в их числе — популярные сериалы «Амедиатеки» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент. С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 41 млн пользователей.
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