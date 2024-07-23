В поиске «Яндекса» появилась тапалка. Можно заработать баллы на оплату такси

Александр



«Яндекс», насмотревшись на хайп вокруг Hamster Kombat, создал собственную тапалку. Но не в телеграме (хотя такие игры обычно делают именно для этого мессенджера), а в собственной поисковой системе.

Если зайти в поисковик «Яндекса» на смартфоне, компьютере или любом другом устройстве и вписать слово «кабан», появится отпечаток копыта этого животного, на который нужно нажимать. Но перед этим стоит залогиниться в свой аккаунт, чтобы за тапанье начислялись баллы «Плюса».



За каждые 200 нажатий начисляется один балл, равный одному рублю. Всего можно натапать не более чем на 20 баллов. Эти баллы можно израсходовать в сервисах «Яндекса», например, частично оплатить ими поездку на такси «Яндекс Go» или покупку на «Яндекс Маркете».

Чтобы не мучить экран телефона или мышку, можно воспользоваться автокликером (например, этим).


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