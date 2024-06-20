В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая история прослушиваний

Александр


Пользователи сервиса «Яндекс Музыка» теперь могут просматривать хронологию и источники прослушиваний, а также быстро возвращаться к трекам, которые случайно забыли добавить в свою «Коллекцию».

Новая история прослушиваний находится внутри раздела «Для вас», где появился блок «История». В ней отображаются не только треки, но и источники, из которых они воспроизводились. Например, из «Истории» можно быстро включить «Мою волну», перейти на страницу исполнителя, альбома или в «Коллекцию».


Пользователи могут быстро вернуться к интересным открытиям из «Моей волны», которые случайно не были добавлены в «Коллекцию». Теперь достаточно просмотреть список прослушанных треков за последние дни.

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