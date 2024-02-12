В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»

Олег

МИР


Российские банки предупреждают о грядущих изменениях в работе карт «МИР» при оплате покупок и заказов. Подробности разъясняет «Райффайзен».

Информация о переменах в условиях прохождения транзакций появилась в сториз приложения «Райфа». Согласно ей, уже этой весной деньги будут списываться со счета по-другому. Сейчас оплата проводится в момент транзакции, и пользователь сразу видит изменение баланса в реальном времени.

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МИР

Теперь же оплата в определенных категориях будет списываться намного позже — через несколько часов или даже суток. Всё это время вы будете видеть тот же баланс, что и до покупки, и лишь спустя время он уменьшится. В первую очередь изменение затронет платежи на маркетплейсах, в такси и в каршеринге — везде, где клиенты обычно сохраняют данные карты в аккаунте сервиса.

МИР

Изменения предпринимаются для того, чтобы обеспечить проведение платежа даже в отсутствие стабильного интернет-соединения. При этом банк предупреждает, что есть опасность не уследить за балансом и получить блокировку аккаунта в случае неудачного отложенного списания. 

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Комментарии

Ckor_30
+685
Ckor_30
Фигня какая-то.
Сегодня в 17:15
#
+10
godspell
Очередной идиотизм
Сегодня в 18:09
#
+224
paradox
Идет к тому что бы зарабатывать на овердрафте с тех кто не следит за балансом.
Сегодня в 18:33
#
–82
876589
Все для нас
Сегодня в 18:42
#
YABLOKOFON
+80
YABLOKOFON
В из за этой фигни карта Райфайзена улетела в стоплист. Только из за того что в момент их попыток списать денег на карте не было. Благодарю за такой подгон и удобство от всей души
Сегодня в 19:27
#
Олег Воронин
+2272
Олег Воронин YABLOKOFON
Насколько я понимаю, это касается всех карт Мир. А райф просто инфу дал.
34 минуты назад
#
Tigrolik
+644
Tigrolik
Просто не будем пользоваться сервисами или банками, которые будут страдать этой дичью.
2 часа назад в 20:44
#
Дмитрий Могучев
+280
Дмитрий Могучев Tigrolik
Если так будет, просто буду оплачивать Mastercard. Или выберу одну из карт, туда скинул сумму которую надо оплатить и оплатил. А вообще конечно бред полный
47 минут назад
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+1123
Grealex
В МСК оплата проезда на автобусе уже так работает. Списывается на след. день. Очень не удобно, но у нас страна не для людей, а для банков.
час назад в 21:33
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