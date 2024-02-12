В России меняются условия оплаты покупок картами «МИР»



Российские банки предупреждают о грядущих изменениях в работе карт «МИР» при оплате покупок и заказов. Подробности разъясняет «Райффайзен».



Информация о переменах в условиях прохождения транзакций появилась в сториз приложения «Райфа». Согласно ей, уже этой весной деньги будут списываться со счета по-другому. Сейчас оплата проводится в момент транзакции, и пользователь сразу видит изменение баланса в реальном времени.





Теперь же оплата в определенных категориях будет списываться намного позже — через несколько часов или даже суток. Всё это время вы будете видеть тот же баланс, что и до покупки, и лишь спустя время он уменьшится. В первую очередь изменение затронет платежи на маркетплейсах, в такси и в каршеринге — везде, где клиенты обычно сохраняют данные карты в аккаунте сервиса.Изменения предпринимаются для того, чтобы обеспечить проведение платежа даже в отсутствие стабильного интернет-соединения. При этом банк предупреждает, что есть опасность не уследить за балансом и получить блокировку аккаунта в случае неудачного отложенного списания.