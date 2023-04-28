В России готовят приложение, которое позволит платить айфоном без карты «МИР»

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

Россия работает над новой платежной системой, которая будет крайне полезна для путешествующих россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о специальной платежной системе, которая позволит россиянам рассчитываться рублями в Турции. Сейчас РФ вместе с Турцией совместно разрабатывают платежную систему Rebit kart.

Подробностей о ней пока мало, но известно, что Rebit cart будет работать по принципу электронного кошелька, и туристы в Турции смогут пользоваться ею при помощи мобильного приложения на любом смартфоне.

Напомним, что к концу 2022 года карты платежной системы «МИР» перестали работать в Турции и почти всех странах, в которых принимались ранее. Новое платежное приложение окажется очень кстати, поскольку позволит не перемещать деньги между банками и кошельками на время поездки, а совершать оплату со смартфона как в РФ, так и в Турции. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+234
Павел19562
А Apple знает об этом?
28 апреля 2023 в 23:04
#
+367
ubivec78
А ЧТО, ЮНИОНПЕЙ БОЛЬШЕ В ТУРЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТ?
29 апреля 2023 в 00:04
#
tellurian
+5066
tellurian ubivec78
Карты выпущенные банками под санкциями не работают. Выпускали их в основном такие банки.
29 апреля 2023 в 09:39
#
Dmitriy
+499
Dmitriy
Шо, опять???
29 апреля 2023 в 11:50
#
Bazily
+195
Bazily
Не удивлен тупым заголовкам сегодня, на смену вышел Воронин.
29 апреля 2023 в 13:54
#
+553
law
А олдубил можно добавить в вайлет и платить в турции?
29 апреля 2023 в 18:46
#
kardigan
+3069
kardigan law
Не думаю, что в валлет вообще можно будет добавить в ближайшие годы. Наверное, что то с костыликами и будет возможно.
30 апреля 2023 в 08:28
#
+367
ubivec78
СТРАННО. ЗВОНИЛ ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД В ГАЗПРОМ, ТАК УВЕРЯЛИ, ЧТО РАБОТАТЬ ДОЛЖНО.
30 апреля 2023 в 09:51
#
+965
Grealex
Они уже с начала санкций объявили, что что-то там разрабатывается и все будет работать. Объявлял Мишустин, по ящику показывали.
Сегодня в 11:26
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