В России готовят приложение, которое позволит платить айфоном без карты «МИР»

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Россия работает над новой платежной системой, которая будет крайне полезна для путешествующих россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о специальной платежной системе, которая позволит россиянам рассчитываться рублями в Турции. Сейчас РФ вместе с Турцией совместно разрабатывают платежную систему Rebit kart.



Подробностей о ней пока мало, но известно, что Rebit cart будет работать по принципу электронного кошелька, и туристы в Турции смогут пользоваться ею при помощи мобильного приложения на любом смартфоне.



Напомним, что к концу 2022 года карты платежной системы «МИР» перестали работать в Турции и почти всех странах, в которых принимались ранее. Новое платежное приложение окажется очень кстати, поскольку позволит не перемещать деньги между банками и кошельками на время поездки, а совершать оплату со смартфона как в РФ, так и в Турции.