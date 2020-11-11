





Продажи новых игр для PlayStation 5 стартуют в «М.Видео» и «Эльдорадо» за неделю до появления самой консоли. С 12 ноября можно будет приобрести три эксклюзивные игры: Demon’s Souls, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» (в том числе в версии Ultimate Edition) и «Сэкбой: Большое приключение». В этот же день появится стандартное издание «Assassin’s Creed: Вальгалла» от Ubisoft. С 19 ноября станет доступна полная версия файтинга Mortal Kombat 11: Ultimate от WB Games (стандартное издание, Limited Edition и Kollector’s Edition​).До конца года в «М.Видео» и «Эльдорадо» будут запущены продажи ещё нескольких игр для PlayStation 5: Watch_Dogs: Legion и Just Dance 2021 (обе стартуют 24 ноября), а также Immortals: Fenyx Rising (с 3 декабря, предзаказ уже открыт).Стоимость стандартных изданий первых игр для PlayStation 5 на диске составляет от 4 290 до 5 490 рублей. Получить купленную игру можно как в ближайшем магазине, где она есть в наличии, так и через сервис доставки, в том числе с помощью быстрой доставки на такси в течение двух часов после оформления заказа.19 ноября одновременно с двумя изданиями консоли PlayStation 5 в продажу поступят пять аксессуаров для этой консоли. Стоимость отдельного беспроводного контроллера DualSense составляет 5 790 рублей. Зарядная станция для зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense и Media Remote для взаимодействия с фильмами и стриминговыми видеосервисами стоят по 2 490 рублей. HD-камера с двумя объективами 1080p для стримов будет доступна по цене 4 990 рублей. Цена беспроводной гарнитуры PULSE 3D с поддержкой 3D-звука, двумя встроенным микрофонам и улучшенной технологией шумоподавления — 8 290 рублей.