PlayStation 5 заменит PS4, но есть одна причина сохранить свою «четверку». Вы сможете запускать на ней игры с PS5 и продолжать с того места, где вы находились, из другой комнаты вашего дома или квартиры.
Sony подтвердила сегодня, что PS4 скоро позволит получить удаленный доступ к другим вашим консолям PlayStation, включая PS5.
«Мы обновляем функцию Remote Play для PS4. Теперь, помимо возможности доступа к PlayStation 4 с ПК или мобильного устройства, ваша PS4 сможет также получать доступ к другим консолям с помощью этой функции. Это включает возможность подключения к вашей PS5 и трансляции игры с неё на PS4», — Sony.
Сайты VGC и Eurogamer сообщили сегодня, что приложение PS5 Remote Play уже появилось на PS4, позволяя получить доступ к стриму игр в разрешении Full HD (1080p). Таким образом можно будет получить доступ к играм PS5, которая находится в гостиной, а вы захотите поиграть, например, из спальни или кабинета.
Стоит отметить, что не обязательно держать PS4 для стрима игр с PS5 в другую комнату вашего дома. Приложение PS Remote Play получит обновление в ближайшее время и для других платформ. Например, версия для Windows позволяет получить доступ к потоку с PS5 не только в разрешении 1080p, но и с HDR.
Приложения Sony PS Remote Play для Android и iOS уже получили апдейты для работы с PlayStation 5. Помимо этого, Sony недавно обновила своё основное приложение PS App, появились: новый интерфейс, встроенная система обмена сообщениями, голосовой чат и тусовки и доступ к магазину.
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