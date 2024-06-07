В России построят около 1400 электрозаправок

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В рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Александр Новак рассказал в интервью НТВ о планах на газовом рынке и развитии электроэнергетики.Новак отметил, что у России грандиозные планы на мировом рынке сжиженного природного газа. Сейчас страна занимает четвертое место, обеспечивая 8–9% от общего объёма всемирных поставок. В будущем планируется увеличить долю до 20%, достигнув объёма экспортных поставок на 100 млн тонн в год.Также вице-премьер уверен, что Россию ждёт рост производства и потребления электроэнергии. Однако на текущем этапе её потребление растет медленнее, чем ВВП, что говорит о применении энергосберегающих технологий.На вопросы о зарядных станциях электромобилей Новак отметил, что средняя загрузка электрозаправок составляет 15–20%. Для инвесторов вложения в развитие этой отрасли не выглядят заманчивыми, поэтому сейчас государство субсидирует открытие таких заправок. В прошлом году при поддержке бюджета в России построили 1100 электрозаправок, а в этом году будет открыто 1400 новых.