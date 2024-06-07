ПМЭФ 2024

В России построят около 1400 электрозаправок

Фархад
Электрокар

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Александр Новак рассказал в интервью НТВ о планах на газовом рынке и развитии электроэнергетики.

Новак отметил, что у России грандиозные планы на мировом рынке сжиженного природного газа. Сейчас страна занимает четвертое место, обеспечивая 8–9% от общего объёма всемирных поставок. В будущем планируется увеличить долю до 20%, достигнув объёма экспортных поставок на 100 млн тонн в год.

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Также вице-премьер уверен, что Россию ждёт рост производства и потребления электроэнергии. Однако на текущем этапе её потребление растет медленнее, чем ВВП, что говорит о применении энергосберегающих технологий.

На вопросы о зарядных станциях электромобилей Новак отметил, что средняя загрузка электрозаправок составляет 15–20%. Для инвесторов вложения в развитие этой отрасли не выглядят заманчивыми, поэтому сейчас государство субсидирует открытие таких заправок. В прошлом году при поддержке бюджета в России построили 1100 электрозаправок, а в этом году будет открыто 1400 новых.
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Источник:
НТВ
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Комментарии

tellurian
+1411
tellurian
Пусть снижают налоги на ввоз авто и тогда люди будут покупать. И сеть заправок нужно строить. Далеко не уедешь на них. Да и время зарядки даже быстрой зарядкой в разы больше, чем топливом.
Сегодня в 10:33
#
fly666666
+526
fly666666
У нас нет столько электричества🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Сегодня в 10:33
#
+4468
Gabriel fly666666
В смысле у Вас в Европе?)
2 часа назад в 12:45
#
fly666666
+526
fly666666 Gabriel
Летом на Юге одни сплиты ставят на колени всю энергосистему-потребление сплита 2кВт.Каждый год летом в самый жаркий день Россия ставит рекорды по потреблению э/э.Емкость акб элмоб ~80кВт*ч,это на 400км,чтобы зарядить полностью дома надо 40 часов.Для сравнения,за месяц семья 3чел потребляет ~150-250кВт*ч.Это плюсом к сплитам,а мы даже их не вывозим.Лет через пять,когда элмоб будут у всех это станет большой проблемой.Не знаю,почему сейчас никто об этом не говорит
час назад в 13:30
#
Anatoly076
+208
Anatoly076
Вот уроды! Сначала в инфраструктуру вложатся. Потом пошлины снизят. Потом на ДВС подымут налог (сейчас уже автодор устраивает акции «бесплатный проезд для электричек»). В конечном итоге НПА подкрутят под интересы рынка и будем будем ездить от розетки до розетки!

Беспроводные наушники и так бесят со своей автономностью 6-8 часов и в кейс сувать. Будет еще и машина которую или в кейс 😊 или к розетке!!!
2 часа назад в 13:10
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