



В ближайшие недели в одном из российских городов начнёт работать китайский сервис такси Didi Chuxing. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника с таксомоторного рынка.



Мобильное приложение «Didi Водитель» появилось в Play Маркете несколько дней назад, но оно по отзывам пользователей Android, пока не работает. Кроме того, на Avito было размещено объявление о поиске водителей в Didi в нескольких российских городах, по указанному номеру журналистам РБК сообщили, что набор ведётся только в Казани.



В августе Didi запустится в Казани, а до конца года появится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.



В конце 2019 года в Москве было зарегистрировано ООО «Диди Мобилити Рус», учредителем которого является сингапурская компания Didi Mobility Pte Ltd. В мае 2020 года гендиректором этого ООО был назначен Евгений Школун. Компания Didi Chuxing основана в 2012 году, она работает как агрегатор такси и каршеринг, а также разрабатывает систему беспилотных автомобилей. В 2016 году она выкупила в Китае местное подразделение Uber.







