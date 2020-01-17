





В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно сделать предзаказ такси. Если необходимо, чтобы машина приехала к определенному времени, вы можете заказать поездку заранее. Интервал предзаказа — от 30 минут до двух дней. То есть если нужно выехать из дома рано утром, можно сделать заказ вечером, отправиться спать и не тратить лишнее время.Новая функция доступна в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», а также в «Ultima Яндекс.Такси» (премиальные классы Business, Premier и Elite).Выберите в пожеланиях к заказу кнопку «Запланировать поездку», а затем — нужную дату и время. Поиск машины начнётся незадолго до начала поездки. В момент предзаказа приложение покажет его приблизительную стоимость, а точная станет известна, когда машина найдётся. Оплатить поездку, сделанную по предзаказу, можно наличными, картой или при помощи корпоративного или семейного аккаунта. Деньги спишутся, при при обычной поездке.Услуга запускается поэтапно. Предзаказ постепенно становится доступен пользователям новой версии мобильного приложения «Яндекс.Такси» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре. Скоро он появится и в других регионах.