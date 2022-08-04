Магазины Россия

В России появятся аналоги советских магазинов «Берёзка» — со смартфонами и другой санкционкой

Александр


Правительство России приняло постановление, согласно которому в конце августа этого года в Москве и Санкт-Петербурге будут открыты магазины для сотрудников зарубежных организаций и членов их семей. В них будет осуществляться беспошлинная торговля товарами с оплатой за рубли и иностранную валюту.

Подобные магазины существовали в СССР, они назывались «Берёзка», в них продавались дефицитные товары за доллары, однако обычных граждан там не обслуживали. Закупаться в них могли не только иностранцы, но и россияне, работающие в зарубежных странах (например, переводчики, моряки и дипломаты).

В новых магазинах смогут закупаться сотрудники дипломатических представительств, консульств и зарубежных организаций, а также члены их семей и проживающие с ними родственники. При покупке будет необходимо предъявлять документы, подтверждающие служебное или семейное положение аккредитацию при МИД России.

Как будут называться такие магазины, пока не определено. Правительство установило, что в них будут продаваться товары, попадающие в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе алкоголь, табачные изделия, ювелирные украшения, косметика, парфюмерия, кондитерские товары, смартфоны и часы. Платить за них можно будет рублями, долларами или евро, поэтому цены будут указаны сразу в трёх валютах. По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, современные аналоги «Берёзок» станут для страны дополнительным источником получения иностранной валюты.
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Комментарии

kardigan
+2652
kardigan
Эх, мне бы джинсы Levi’s купончик не продадите?
Сегодня в 13:02
#
+3772
Gabriel kardigan
Купончиков больше нет , впрочем как и американского Levi’s)
Сегодня в 14:48
#
+158
Fantomas99
добавьте уж сразу всех: депутатов Госдумы и регионов, членов их семей, членов партии ЕР и ЛДПР и их семей, ну и сотрудников Роскомнадзора обязательно, а то они работают непокладая рук в 3 смены!
Сегодня в 13:12
#
+1
Space400
Что-же будет дальше…). Надеюсь не каменный век
Сегодня в 13:13
#
+763
Ufoer Space400
Дальше крестьянам паспорта перестанут выдавать, а там чего уж, можно и крепостное право начать внедрять, для начала в пилотных волостях, а опосля и по всей Руси Матушке.
2 часа назад в 16:22
#
+3772
Gabriel
Березка это не магазин беспошлинной торговли. Вы разницу то понимаете или не понимаете?)
Сегодня в 13:45
#
Mers
+4046
Mers
Напомнило)
Сегодня в 14:18
#
Владимир
+102
Владимир Mers
:Не дорогой, отечественное мне не надо, импортное подожду 😃
час назад в 16:59
#
Pavel Nikiforov
+559
Pavel Nikiforov
Не за доллары, а за боны. И затариваться мог любой, у кого валюта была. А была она не у всех.
Собственно свободный оборот иностранной валюты на территории ссср был запрещен, поэтому она менялась на боны.
Сегодня в 14:56
#
+3772
Gabriel Pavel Nikiforov
Совершено верно. Только вы про Боны зря написали, молодежь не поймёт.
Пишите понятнее , Чеки Внешпосылторга.
Сегодня в 15:32
#
–56
876589
Возвращаемся в СССР
Сегодня в 15:05
#
+60
acinatnas
Это чтобы они от собственных санкций не страдали ?
час назад в 17:00
#
AleX_another
+620
AleX_another
Новый способ отъёма валюты у граждан, которые не возжелали её продать по 50 за 1?У меня, может быть, полный примус этой валюты))
42 минуты назад
#