В России появятся аналоги советских магазинов «Берёзка» — со смартфонами и другой санкционкой
Александр Кузнецов —
Правительство России приняло постановление, согласно которому в конце августа этого года в Москве и Санкт-Петербурге будут открыты магазины для сотрудников зарубежных организаций и членов их семей. В них будет осуществляться беспошлинная торговля товарами с оплатой за рубли и иностранную валюту.
Подобные магазины существовали в СССР, они назывались «Берёзка», в них продавались дефицитные товары за доллары, однако обычных граждан там не обслуживали. Закупаться в них могли не только иностранцы, но и россияне, работающие в зарубежных странах (например, переводчики, моряки и дипломаты).
В новых магазинах смогут закупаться сотрудники дипломатических представительств, консульств и зарубежных организаций, а также члены их семей и проживающие с ними родственники. При покупке будет необходимо предъявлять документы, подтверждающие служебное или семейное положение аккредитацию при МИД России.
Как будут называться такие магазины, пока не определено. Правительство установило, что в них будут продаваться товары, попадающие в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе алкоголь, табачные изделия, ювелирные украшения, косметика, парфюмерия, кондитерские товары, смартфоны и часы. Платить за них можно будет рублями, долларами или евро, поэтому цены будут указаны сразу в трёх валютах. По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, современные аналоги «Берёзок» станут для страны дополнительным источником получения иностранной валюты.
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Комментарии
+158
добавьте уж сразу всех: депутатов Госдумы и регионов, членов их семей, членов партии ЕР и ЛДПР и их семей, ну и сотрудников Роскомнадзора обязательно, а то они работают непокладая рук в 3 смены!
Сегодня в 13:12
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+1
+3772
+81
Бред
Сегодня в 13:52
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А Sharp 777 там будет?
Сегодня в 14:14
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Не за доллары, а за боны. И затариваться мог любой, у кого валюта была. А была она не у всех.
Собственно свободный оборот иностранной валюты на территории ссср был запрещен, поэтому она менялась на боны.
Собственно свободный оборот иностранной валюты на территории ссср был запрещен, поэтому она менялась на боны.
Сегодня в 14:56
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+3772
Совершено верно. Только вы про Боны зря написали, молодежь не поймёт.
Пишите понятнее , Чеки Внешпосылторга.
Пишите понятнее , Чеки Внешпосылторга.
Сегодня в 15:32
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Новый способ отъёма валюты у граждан, которые не возжелали её продать по 50 за 1?У меня, может быть, полный примус этой валюты))
42 минуты назад
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