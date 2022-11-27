В России рассматривают новый способ поимки хакеров по Bluetooth или Wi-Fi

«Для реализации предложенной ФСО системы нужен тотальный контроль за интернет-пользователями. Хакеру со своего компьютера необходимо открыть файл с определённого сервера, и это должно обеспечить воспроизведение электромагнитных излучений. Это предполагает наличие ПК с нужными аппаратными ресурсами — включённым Bluetooth и Wi-Fi. А рядом обязан находиться смартфон сетевых анонимов. Но они не хранят гаджеты в той же комнате, где работают, или выключают их, опасаясь, что устройство могут прослушивать.»

Вычислять киберпреступников собираются путем улавливания электромагнитных излучений, передаваемых смартфонами и ПК.Об этом сообщает Octagon Media. По словам разработчиков схема заключается в следующем, злоумышленнику отправляется медиафайл от силовиков, который он должен воспроизвести на своём устройстве (ПК или смартфон) медиафайл от силовиков. Тот на устройстве создаёт «паразитные» электромагнитные излучения, которые сотрудники ловят антенной.Для идентификации личности хакера, специалисты сопоставляют полученную информацию с материалами о владельце смартфона — пользователе сети, которые поступают от операторов связи при регистрации паспортных данных, во время покупки сим-карты. Также телекоммуникационные компании хранят сведения, достаточные для установления имени владельца устройства, включая текстовые сообщения, направления вызовов и информацию о местоположении.По мнению специалистов IT-безопасности, подобные исследования с использованием для деанонимизации пользователей ведутся достаточно давно, но успехом не увенчались.Для того, чтобы все сработало на гаджете злоумышленника должно стоять ПО для снятия этих электромагнитных излучений. Это значит, что силовикам придётся предустанавливать свой софт на мобильный телефон перед продажей. Но даже в таком случае сетевые преступники могут купить смартфон в другой стране, а сим-карту оформить на чужое имя.