Хакеры Россия

В России рассматривают новый способ поимки хакеров по Bluetooth или Wi-Fi

Артем
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Вычислять киберпреступников собираются путем улавливания электромагнитных излучений, передаваемых смартфонами и ПК.

Об этом сообщает Octagon Media. По словам разработчиков схема заключается в следующем, злоумышленнику отправляется медиафайл от силовиков, который он должен воспроизвести на своём устройстве (ПК или смартфон) медиафайл от силовиков. Тот на устройстве создаёт «паразитные» электромагнитные излучения, которые сотрудники ловят антенной.

Для идентификации личности хакера, специалисты сопоставляют полученную информацию с материалами о владельце смартфона — пользователе сети, которые поступают от операторов связи при регистрации паспортных данных, во время покупки сим-карты. Также телекоммуникационные компании хранят сведения, достаточные для установления имени владельца устройства, включая текстовые сообщения, направления вызовов и информацию о местоположении.

По мнению специалистов IT-безопасности, подобные исследования с использованием для деанонимизации пользователей ведутся достаточно давно, но успехом не увенчались. 

«Для реализации предложенной ФСО системы нужен тотальный контроль за интернет-пользователями. Хакеру со своего компьютера необходимо открыть файл с определённого сервера, и это должно обеспечить воспроизведение электромагнитных излучений. Это предполагает наличие ПК с нужными аппаратными ресурсами — включённым Bluetooth и Wi-Fi. А рядом обязан находиться смартфон сетевых анонимов. Но они не хранят гаджеты в той же комнате, где работают, или выключают их, опасаясь, что устройство могут прослушивать.»

Для того, чтобы все сработало на гаджете злоумышленника должно стоять ПО для снятия этих электромагнитных излучений. Это значит, что силовикам придётся предустанавливать свой софт на мобильный телефон перед продажей. Но даже в таком случае сетевые преступники могут купить смартфон в другой стране, а сим-карту оформить на чужое имя.
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Источник:
Octagon Media
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Комментарии

–2
виктория мазур
КАК Я УСТАН0ВИЛА И3МЕНУ. Стала замечать что отношения его в мою сторону начали остывать частенько приходил за полночь короче женское сердце не обманеш обратилась к знакомому айтишнику вместе работали дала ему номер мужа он буквально за час установил на него программу. Я смогла как слушать так и записывать все его звонки вся его переписка проходила через мой вотсап как входящая так и исходящая со всех ресурсов всегда знала адрес где он находится а потом поднял его переписку за пол года ну тут все стало ясно жил на две семьи уже как год. СПАСИБ0 Б0ЛЬШ0Е АРТЕМУ ЧТО 0ТКРЫЛ МНЕ ГЛАЗА ВОТ ЕГ0 плюсс 7 ДЕВЯТЬ 6 СЕМЬ 0 ДЕВЯТЬ 0 ПЯТЬ 5 ШЕСТЬ 5, ну это на тот случай, если кому то понадобится, по цене мы договорились с ним. Муж подлец нет слов кинул нас с детьми бог ему судья так ладно ночку другую а они 5 лет кувыркались и мозги мне пудрили
Вчера в 22:01
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s_medik
+3153
s_medik виктория мазур
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ну вы представьте, ведь существует существо, которое на полном серьёзе сидит и придумывает такие тексты. Хотя судя по тексту, скорей всего оно башкой раз 5 по клавиатуре ударило, что получилось, то и отправило.
2 часа назад в 23:39
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+52
bagdan1978 s_medik
Этотновцй копирайтер iGuides ))
час назад в 01:15
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