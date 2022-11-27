Huawei ZTE

Телеком-оборудование Huawei и ZTE запретили в США из-за угрозы шпионажа

Артем
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Соединенные Штаты считают, что импорт оборудования ряда китайских производителей представляет неприемлемую угрозу для национальной безопасности.

Об этом сообщает зарубежный сайт Gizmochina. FCC — федеральная комиссия по связи США запретила импорт телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также других производителей, связанных с компаниями из вышеуказанного списка. 

На протяжении нескольких лет китайские телекоммуникационные решения находятся под пристальным вниманием со стороны властей США. Председатель FCC Джессика Розенворсел заявила: 

«FCC стремится сохранить нашу национальную безопасность, гарантируя, что ненадежное коммуникационное оборудование не допускалось к использованию в пределах наших границ».

Также федеральная комиссия запустила программу возмещения расходов в ходе удаления потенциально опасного оборудования, которое уже установлено в США. Это первый претендент в истории регулятора, запрещающий импорт нового оборудования по соображениям национальной безопасности.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4750
tellurian
Доигрались китайцы.
Нам отказывались поставлять, теперь и рынок США закрылся. Европа на очереди.
Сложно усидеть на двух стульях.
2 часа назад в 18:45
#
–31
oskar
А что Китайцы то доигрались? Наоборот нам же лучше. Теперь пиндосам менять оборудование надо, а это по щелчку не делается.
час назад в 19:10
#
tellurian
+4750
tellurian oskar
Это да. Ещё и с 5G у них не так хорошо.
Стоит дорого, затраты не окупаются, энергоэффективность слабая.
Да и пользователи не сильно хотят. Не нужно им
час назад в 19:35
#
tellurian
+4750
tellurian oskar
Они думали им дадут поставлять, в не дали.
И в Россию не стали поставлять. Теперь много денег потеряют.
час назад в 19:37
#