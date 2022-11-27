Телеком-оборудование Huawei и ZTE запретили в США из-за угрозы шпионажа

«FCC стремится сохранить нашу национальную безопасность, гарантируя, что ненадежное коммуникационное оборудование не допускалось к использованию в пределах наших границ».

Соединенные Штаты считают, что импорт оборудования ряда китайских производителей представляет неприемлемую угрозу для национальной безопасности.Об этом сообщает зарубежный сайт Gizmochina. FCC — федеральная комиссия по связи США запретила импорт телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также других производителей, связанных с компаниями из вышеуказанного списка.На протяжении нескольких лет китайские телекоммуникационные решения находятся под пристальным вниманием со стороны властей США. Председатель FCC Джессика Розенворсел заявила:Также федеральная комиссия запустила программу возмещения расходов в ходе удаления потенциально опасного оборудования, которое уже установлено в США. Это первый претендент в истории регулятора, запрещающий импорт нового оборудования по соображениям национальной безопасности.