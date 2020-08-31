Искусственный интеллект

По данным «Коммерсанта», Правительство РФ собирается выделить 46,3 млрд рублей на разработку различных онлайн-сервисов, в том числе для корпоративного сотрудничества и общения. В них должны использоваться «сквозные технологии» — искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей.

Государственное финансирование получат российские аналоги Zoom и Microsoft Teams, мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров, системы распознавания на основе ИИ, а также медицинская и образовательная онлайн-платформы.

Гранты будут распределять фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). О проведении конкурсов будет объявлено в начале сентября 2020 года. Разработчики смогут рассчитывать в том числе на прямое финансирование своих проектов, предусматривающее не возврат выделенных средств, а участие государства в дальнейшем развитии запущенных проектов.

РФРИТ уже занимается выделением грантов российским разработчикам софта. Как отмечает заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов, в 2019 и 2020 годах гранты от РФРИТ получали в основном компании с упоминанием ИИ и интернета вещей в описании продуктов, даже если в самих системах они были не нужны.


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