По данным «Коммерсанта», Правительство РФ собирается выделить 46,3 млрд рублей на разработку различных онлайн-сервисов, в том числе для корпоративного сотрудничества и общения. В них должны использоваться «сквозные технологии» — искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей.
Государственное финансирование получат российские аналоги Zoom и Microsoft Teams, мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров, системы распознавания на основе ИИ, а также медицинская и образовательная онлайн-платформы.
Гранты будут распределять фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). О проведении конкурсов будет объявлено в начале сентября 2020 года. Разработчики смогут рассчитывать в том числе на прямое финансирование своих проектов, предусматривающее не возврат выделенных средств, а участие государства в дальнейшем развитии запущенных проектов.
РФРИТ уже занимается выделением грантов российским разработчикам софта. Как отмечает заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов, в 2019 и 2020 годах гранты от РФРИТ получали в основном компании с упоминанием ИИ и интернета вещей в описании продуктов, даже если в самих системах они были не нужны.
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На западе часто сначала появляются продукты, а потом уже государство может помочь.
В этом "мероприятии" на выходе главное не сервис, а освоение средств.
Сейчас правительства субъектов переводят на технику «российского» производства. Сюда входят даже принтеры и флешкарты.
Люди реально жалуются, софт никакущий.
И самое смешное — облачные хранилища используются по прежнему иностранные. Особой популярностью в комитетах пользуется как ни странно Google 😁.
Кто-то, любитель айфонов, пытался создать «страну высоких технологий». В 2011. В 2к20, Cyberpunk-эра на носу, наши пытаются создать свой софт и флешки -__________-