Депутаты Госдумы вернулись к обсуждению идеи о создании реестра соцсетей. Поправки в законодательство, предусматривающие создание такого реестра, были предложены депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским ещё в 2017 году.
Определение соцсети из законопроекта:
сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ.
В реестр попадут соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей. При падении посещаемости соцстеть исключают из реестра по заявлению её владельца. Вести этот реестр будет Роскомнадзор, а хостинг-провайдеры обязаны в течение трёх рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления предоставлять этому ведомству информацию о владельцах таких ресурсов.
Многие соцсети уже входят в реестр организаторов распространения информации. По запросу МВД, ФСБ и других силовых ведомств владельцы ресурсов из этого реестра обязаны предоставлять переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, голосовые сообщения, данные о платежах и другие данные. Отдельный реестр для соцсетей, по мнению депутатов, позволит более эффективно следить за распространяемой информацией и блокировать нежелательный контент.
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