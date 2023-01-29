В России возникнут проблемы с оплатой товаров через иностранные браузеры

Александр


В скором времени у «Сбера» истечёт срок использования сертификата безопасности от бельгийской компании GlobalSign. Банк перейдёт на использование российского сертификата, разработанного Министерством цифрового развития РФ, а он несовместим с иностранными браузерами.

«Сбер» предоставляет эквайринговые услуги многим интернет-магазинам, в том числе «Детскому миру», «Леруа Мерлен», «Связному» и «Онлайн Трейд.ру». Если банк сменит сертификат, то покупка товаров на этих торговых площадках будет затруднена. Пользователям придётся добавлять этот сертификат на свои устройства (как это сделать, рассказано на «Госуслугах») или отказаться от иностранных браузеров (например, Chrome или Safari) и посещать сайты магазинов с помощью «Яндекс Браузера» или «Атома» от VK.



Некоторые сайты уже начали предупреждать пользователей о предстоящих проблемах с оплатой. В уведомления рассказывается, как можно заранее подготовиться к изменениям.
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Комментарии

+4533
Carter_Mayers
Ага-ага, уже как-то Сберб запрещал заходить на свой сайт через Сафари и прочие иностранные браузеры. Через 2 недели вернули всё обратно, трафик видимо упал и клиенты бузить начали. Сделают аналогичную хрень с оплатой, получится опять херня какая-то. С планшета и смартфона мне лично как и некоторым юзерам, принципиально сидеть и оплачивать через тот браузер, который сам решу а не через какой-то там Атом непонятный. Продукты Мыла как и Ростелекома вообще пусть лесом идут, каждый сам должен решать чем пользоваться и нефиг навязывать всяким там конторкам и чинушам насильно какие-то определённые продукты. Геймерам запретили что-то и создали проблемы, ушли в Турцию, Казахстан и завели на той же Плойке аккаунты Украины. Всё решаемо, даже если тупицы вставляют палки в колёса
Вчера в 19:03
#
+726
Stylus Carter_Mayers
какой ты умный, а прочитать всё статью не смог, где описан процесс, как добавить сертификат в любой браузер.
Вчера в 19:54
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sponame
+254
sponame Stylus
Может быть, им дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Вчера в 20:42
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+4533
Carter_Mayers Stylus
Не собираюсь этим заниматься и трать на это время, всё должно работать и так. Нефиг этим типчикам городить огород, дальше ещё что придумают? Может авторизацию через Госуслуги чтобы сидеть в инэте или ещё какую хрень?
37 минут назад
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–50
oskar Carter_Mayers
Вы же сами написали «некоторым» но не всем.
Вчера в 20:44
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+4533
Carter_Mayers oskar
Некоторых отнюдь не сто человек и даже не миллион.
36 минут назад
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