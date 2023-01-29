В России возникнут проблемы с оплатой товаров через иностранные браузеры

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Ага-ага, уже как-то Сберб запрещал заходить на свой сайт через Сафари и прочие иностранные браузеры. Через 2 недели вернули всё обратно, трафик видимо упал и клиенты бузить начали. Сделают аналогичную хрень с оплатой, получится опять херня какая-то. С планшета и смартфона мне лично как и некоторым юзерам, принципиально сидеть и оплачивать через тот браузер, который сам решу а не через какой-то там Атом непонятный. Продукты Мыла как и Ростелекома вообще пусть лесом идут, каждый сам должен решать чем пользоваться и нефиг навязывать всяким там конторкам и чинушам насильно какие-то определённые продукты. Геймерам запретили что-то и создали проблемы, ушли в Турцию, Казахстан и завели на той же Плойке аккаунты Украины. Всё решаемо, даже если тупицы вставляют палки в колёса
Вчера в 19:03
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