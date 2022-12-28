iPhone сбер

Стал известен новый способ вернуть приложение «Сбера» на iPhone

Артем
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«Сбербанк Онлайн» можно установить в отделениях банка.

Об этом сообщает ТАСС. Опция доступна в банковских отделениях «Сбера». Пользователям у которых отсутствует платежное приложение на смартфоне или планшете от Apple достаточно обратиться к сотрудникам банка. Информацию подтверждает зампред правления банка Кирилл Царев: 

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать».

Отмечается, что решение запустили недавно и на данный момент оно доступно не во всех офисах банка.
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Источник:
TACC
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Комментарии

kardigan
+2938
kardigan
Интересно, что это будет?! Что то типа закладки на домашний экран?!
Сегодня в 10:41
#
+28
kuzicheff kardigan
как вариант, да — ярлык на веб-морду.либо через серт разраба, но это мы и сами могём. только серт дайте.
Сегодня в 10:52
#
Сергей Вахтин
+96
Сергей Вахтин
В Сбере вам просто заменят Айфон на Ведро. 😊
2 часа назад в 11:56
#
+21
sharpmaind
Устанавливается полноценный СБОЛ на айфон, даже устаравшие модели поддерживаются(6, 6s точно), и нормально всё функционирует.
час назад в 12:28
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