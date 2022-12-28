Стал известен новый способ вернуть приложение «Сбера» на iPhone

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать».

«Сбербанк Онлайн» можно установить в отделениях банка.Об этом сообщает ТАСС. Опция доступна в банковских отделениях «Сбера». Пользователям у которых отсутствует платежное приложение на смартфоне или планшете от Apple достаточно обратиться к сотрудникам банка. Информацию подтверждает зампред правления банка Кирилл Царев:Отмечается, что решение запустили недавно и на данный момент оно доступно не во всех офисах банка.