В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее





Уже несколько месяцев российские пользователи смартфонов замечают перебои в работе GPS. Как выяснил KorDen32 с «Хабра», проанализировав данные в приложении GPSTest, это связано с блокировкой A-GPS со стороны Qualcomm.



Проблема затрагивает устройства, оснащённые процессорами или GPS-чипами Qualcomm. Они получают с принадлежащих этой компании доменов информацию о местоположении через интернет, а не напрямую от спутников, что должно ускорять геопозиционирование и делать его более точным. Формат A-GPS проприетарный и принадлежит Qualcomm, поэтому невозможно получать эти данные откуда-либо ещё. Когда именно Qualcomm начала блокировать A-GPS, неизвестно, компания официально не объявляла о блокировке.



Спутниковая навигация на смартфонах в России по-прежнему работает, но без использования A-GPS подключение к спутникам занимает гораздо больше времени, а погрешность при определении местоположения намного выше. На навигаторы без подключения к интернету блокировка доменов A-GPS очевидным образом никак не сказывается. Кроме того, проблеме не подвержены смартфоны производителей, которые проксируют данные A-GPS на собственных серверах, не заблокированных в России.

