В Россию привезли новый Honda CR-V. Угадайте, сколько стоит японский кроссовер
Фархад Усманов —
Российские дилеры начали продавать новые автомобили Honda CR-V 2023 года выпуска. Их привозят из США и Китая. Цены зависят от наличия и аппетита продавца.
В основном Honda CR-V поставляются с передним приводом, 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и вариатором, но можно найти и полноприводные автомобили с 2,0-литровым гибридным двигателем. Габариты новой модели составляют 4703х1866х1682 мм.
Комплектация во всех представленных машинах довольно приличная: есть адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, люк, кожаный салон и интерактивная система с большим экраном.
Большинство предложений сводится к тому, что машину привезут под заказ в течение нескольких недель. Цены на них стартуют с 2,8 млн рублей. Тем не менее заветный кроссовер можно получить и сразу, но за 5 млн рублей.
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