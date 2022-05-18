В сеть утекла дата презентации iPhone 14. Покажут много интересного

Зарубежные инсайдеры раскрыли новые подробности будущей осенней презентации Apple. Информация опубликована в нескольких СМИ, в том числе iDropNews и Phone Arena.
Известный инсайдер LeaksApplePro выложил подборку самых свежих утечек касательно будущей презентации Apple. Прежде всего, он обнаружил, что у компании есть внутренние планы на «37-ю неделю» 2022 года. По календарю эта неделя выпадает на 12-19 сентября. Поскольку чаще всего презентации проходят во вторник, автор предполагает, что она состоится 13 сентября 2022 года.
Что касается формата мероприятия, то похоже, что Apple пока не определилась с этим вопросом. Скорее всего, компания отложит решение до августа — именно в этом месяце обычно начинают съемки онлайн-конференции. Ближе к концу лета должны появиться подробности о том, пройдет ли мероприятие в «живом» формате, или же компания снова подготовит фильм.
Какие продукты можно ждать 13 сентября?
- Во-первых, это линейка iPhone 14. Многие изменения в ней уже были слиты ранее: это два отверстия вместо «моноброви» в моделях Pro, чип Apple А15 в младших моделях и замена устройства формата mini на 14 Max.
- Во-вторых, многие аналитики ожидают релиза AirPods Pro 2-го поколения. Оригинальные наушники были представлены аж в 2019 году, и сейчас самое время обновить их. Считается, что кейс AirPods Pro 2 получит встроенный динамик для поиска через «Локатор», а форм-фактор самих наушников немного изменится. Кроме того, аксессуар получит совместимость с форматом ALAC и новый прокачанный режим шумоподавления.
- В-третьих, инсайдеры ждут выхода сразу трех Apple Watch. Самой дорогой моделью станет Series 8, а помимо нее выйдут обновленные Watch SE, и первые в своем роде Apple Watch Extreme Edition. Других подробностей нет.