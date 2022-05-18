Apple Презентация Утечки

В сеть утекла дата презентации iPhone 14. Покажут много интересного

Олег

Тим Кук


Зарубежные инсайдеры раскрыли новые подробности будущей осенней презентации Apple. Информация опубликована в нескольких СМИ, в том числе iDropNews и Phone Arena.

Известный инсайдер LeaksApplePro выложил подборку самых свежих утечек касательно будущей презентации Apple. Прежде всего, он обнаружил, что у компании есть внутренние планы на «37-ю неделю» 2022 года. По календарю эта неделя выпадает на 12-19 сентября. Поскольку чаще всего презентации проходят во вторник, автор предполагает, что она состоится 13 сентября 2022 года.

Что касается формата мероприятия, то похоже, что Apple пока не определилась с этим вопросом. Скорее всего, компания отложит решение до августа — именно в этом месяце обычно начинают съемки онлайн-конференции. Ближе к концу лета должны появиться подробности о том, пройдет ли мероприятие в «живом» формате, или же компания снова подготовит фильм.

Какие продукты можно ждать 13 сентября?
14 Pro
  • Во-вторых, многие аналитики ожидают релиза AirPods Pro 2-го поколения. Оригинальные наушники были представлены аж в 2019 году, и сейчас самое время обновить их. Считается, что кейс AirPods Pro 2 получит встроенный динамик для поиска через «Локатор», а форм-фактор самих наушников немного изменится. Кроме того, аксессуар получит совместимость с форматом ALAC и новый прокачанный режим шумоподавления. 
AirPods Pro 2
  • В-третьих, инсайдеры ждут выхода сразу трех Apple Watch. Самой дорогой моделью станет Series 8, а помимо нее выйдут обновленные Watch SE, и первые в своем роде Apple Watch Extreme Edition. Других подробностей нет. 
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Источник:
iDropNews
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Комментарии

+2
avgur011
Кому он нужен,,,,,
2 часа назад в 14:12
#
Ckor_30
+538
Ckor_30
Нет того эмайзинга 👐🏽
час назад в 15:11
#
–6
876589
Полукирпичи
час назад в 15:17
#
+4296
Carter_Mayers
iPhone 14 Pro Max и iPad Pro 2022, план-минимум, который в этом году нужно приобрести обязательно! Да и многие знакомые и друзья, у кого iPhone X или восьмерки, с удовольствием прикупят новинки
29 минут назад
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