В смартфонах Samsung появится искусственный интеллект. У других нет ничего подобного

Александр


Фото: Unsplash

Компания Samsung анонсировала проект Galaxy AI, в рамках которого в её смартфоны будут внедряться разнообразные приложения и сервисы, работающие на основе искусственного интеллекта. Работа непростая, поэтому интеграция Galaxy AI в устройства начнётся только в первом квартале 2024 года.

Одной из функций в рамках набора технологий Galaxy AI станет AI Live Translate Call — это голосовой переводчик, который будет переводить речь в реальном времени в процессе разговора по телефону, а также в голосовых звонках через мессенджеры. Необходимые вычисления будут производиться непосредственно на смартфоне, поэтому содержимое разговоров не будет передаваться на сторонние серверы. Не исключено, что ИИ будет задействован и для других целей — например, для переписки и обработки фотографий и видео.

По сведениям инсайдеров, обширная поддержка искусственного интеллекта появится в следующих флагманских смартфонах серии Galaxy S24, которые будут представлены в начале 2024 года. Предполагается, что часть ИИ-возможностей будут доступны только после оформления платной подписки.

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Источник:
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Комментарии

kardigan
+3227
kardigan
Перевод речи при телефонном разговоре, это конечно будет крутой фичей!
час назад в 12:59
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