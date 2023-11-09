В смартфонах Samsung появится искусственный интеллект. У других нет ничего подобного

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Компания Samsung анонсировала проект Galaxy AI, в рамках которого в её смартфоны будут внедряться разнообразные приложения и сервисы, работающие на основе искусственного интеллекта. Работа непростая, поэтому интеграция Galaxy AI в устройства начнётся только в первом квартале 2024 года.



Одной из функций в рамках набора технологий Galaxy AI станет AI Live Translate Call — это голосовой переводчик, который будет переводить речь в реальном времени в процессе разговора по телефону, а также в голосовых звонках через мессенджеры. Необходимые вычисления будут производиться непосредственно на смартфоне, поэтому содержимое разговоров не будет передаваться на сторонние серверы. Не исключено, что ИИ будет задействован и для других целей — например, для переписки и обработки фотографий и видео.



По сведениям инсайдеров, обширная поддержка искусственного интеллекта появится в следующих флагманских смартфонах серии Galaxy S24, которые будут представлены в начале 2024 года. Предполагается, что часть ИИ-возможностей будут доступны только после оформления платной подписки.



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