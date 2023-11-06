Удобная функция OneUI 6.0 очень порадует владельцев Samsung Galaxy

Олег

Фото: SamMobile


В обновлении OneUI от Samsung появилась возможность скрыть системные уведомления. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о скрытии push-баннера о зарядке. В Android 14 все системные оповещения стали скрываемыми, например, пуши о процессе зарядки или включенном режиме «Не беспокоить». Последнее всё еще нельзя убрать из «шторки» OneUI 6, но вот оповещение о зарядке теперь можно.

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Помимо этого, в системе уведомлений «шестерки» произошли и другие мелкие приятные изменения. Например, каждое оповещение теперь отображается отдельной карточкой, даже если они пришли от одного приложения. А еще во время воспроизведения музыки в баннере управления отображается обложка трека.

Сейчас OneUI 6 на базе Android 14 распространяется на смартфоны линейки Samsung Galaxy S23, а в ближайшее время выйдет еще для четырех десятков смартфонов и планшетов. 

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Источник:
SamMobile
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