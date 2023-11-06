Будущие Samsung Galaxy огорчат покупателей обидным ограничением OneUI

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Компания Samsung рассматривает вариант ограничения доступа к части функций OneUI, чтобы внедрить подписку. Об этом сообщает инсайдер.



Согласно источнику, будущие флагманы линейки Samsung Galaxy S24 получат новые продвинутые возможности, связанные с генеративным ИИ. Предположительно, смартфоны позволят создавать контент по текстовому описанию. А еще Samsung описывает нововведения как те, что позволят дать покупателям «самые умные смартфоны в истории».







Однако воспользоваться нейросетевыми плюшками в Galaxy S24 смогут не все владельцы этих девайсов. Инсайдер Revegnus сообщает, что Samsung рассматривает возможность внедрения платной подписки на нейросетевые функции своей оболочку OneUI. Те, кто не оплатят подписку, останутся без ИИ.