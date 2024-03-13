В США снова хотят заблокировать TikTok

Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать свои американские активы, иначе её сервис TikTok подвергнется блокировке на территории страны. Законопроект будет рассмотрен Сенатом США и в случае одобрения у ByteDance будет примерно полгода на поиск покупателя.
Законопроект направлен на защиту США от влияния компаний, связанных с враждебными силами за пределами страны. Американские чиновники считают, что с помощью TikTok коммунистическая партия Китая может следить за американцами, собирая конфиденциальную и чувствительную информацию (например, сведения об их контактах, перемещениях и покупках).
Впервые блокировка TikTok в США начала обсуждаться в 2020 году, когда президентом страны был Дональд Трамп. Тогда компанию ByteDance вынуждали продать этот сервис, а потенциальными покупателями считались Microsoft, Twitter и Oracle. Победивший на выборах Джо Байден снял ограничения с TikTok и ещё нескольких китайских интернет-сервисов, и до недавнего времени у американских чиновников не было претензий к ByteDance. В России TikTok частично заблокирован с 2022 года: в сервисе доступен контент исключительно от российских пользователей, а иностранные ролики посмотреть невозможно.
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