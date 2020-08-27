По данным CNBC, TikTok решился на продажу своего бизнеса в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. О сделке может быть объявлено на следующей неделе. Стоимость бизнеса может варьироваться от 20 до 30 миллиардов долларов США. TikTok ещё не определился с конкретным покупателем, сейчас называются две компании — Oracle или Microsoft.
Компания Oracle предложила ByteDance, владеющей TikTok, 10 миллиардов долларов наличными, 10 миллиардов своими акциями, а также 50% прибыли от сервиса. Сколько готова отдать Microsoft, неизвестно.
Покупкой TikTok также интересуется американская сеть магазинов Walmart, которая рассчитывает получить для этой сделки средства от SoftBank и планирует приобщить Microsoft в качестве технологического партнёра. TikTok, скорее всего, отвергнет это предложение, поскольку у Walmart нет опыта деятельности в направлении социальных сетей. Тем не менее, акции Walmart на фоне этой новости подорожали на 2%.
31 июля Трамп объявил о готовности заблокировать TikTok, а затем издал указ о блокировке этого сервиса с 20 сентября, но предоставил отсрочку, позволяющую ByteDance переговоры с потенциальными покупателями. Трамп обосновал необходимость заблокировать TikTok в США заботой о национальной безопасности и экономике.
TikTok подал в суд на администрацию Трампа и своём иске утверждает, что данные американских пользователей недоступны властям Китая, поскольку они хранятся серверах в США и Сингапуре. Эти данные отделены от тех, что собираются другими сервисами, принадлежащими компании ByteDance.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru