В Telegram добавили удобное создание стикеров

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С новым обновлением все пользователи могут легко и быстро создавать, как отдельные стикеры, так и целые наборы, которыми можно поделиться с другими Редактор находится прямо в мессенджере.Создать стикер можно из любой фотографии. Его можно украсить текстом, добавить рисунок или совместить с другими анимированными стикерами, эмодзи и гифками, которые уже есть в Telegram. Редактор может удалить фон или объект и самостоятельно обведет изображение белым контуром. Свое творчество можно сохранять в наборы и делиться с друзьями. Кроме того, пользователи смогут создать пак из разных наборов.Также после апдейта по клику на «Мой профиль» можно оценить свою страницу со стороны пользователей, а администраторы смогут установить лимит на количество реакций под постами.Обновление выходит постепенно на всех платформах. До конца месяца создатели Telegram обещают представить еще 16 нововведений.