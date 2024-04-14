В Telegram добавили удобное создание стикеров

Артем
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С новым обновлением все пользователи могут легко и быстро создавать, как отдельные стикеры, так и целые наборы, которыми можно поделиться с другими Редактор находится прямо в мессенджере.

Создать стикер можно из любой фотографии. Его можно украсить текстом, добавить рисунок или совместить с другими анимированными стикерами, эмодзи и гифками, которые уже есть в Telegram. Редактор может удалить фон или объект и самостоятельно обведет изображение белым контуром. Свое творчество можно сохранять в наборы и делиться с друзьями. Кроме того, пользователи смогут создать пак из разных наборов.



Также после апдейта по клику на «Мой профиль» можно оценить свою страницу со стороны пользователей, а администраторы смогут установить лимит на количество реакций под постами.

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Обновление выходит постепенно на всех платформах. До конца месяца создатели Telegram обещают представить еще 16 нововведений.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+809
Eredy
А вы когда дойдете до обновления?
час назад в 20:46
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+321
d’Autriche
Очень круто и полезно (нет)
22 минуты назад
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