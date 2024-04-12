Google Chrome стал платным



Компания Google выпустила платную версию своего браузера Chrome. Он будет работать по подписке.



Согласно источнику, платная версия Chrome будет содержать несколько дополнительных функций, в том числе касающихся безопасности. Google надеется, что это улучшение заинтересует компании, которые беспокоятся об утечках корпоративных данных.







Например, платная версия включает в себя низкоуровневое сканирование скачиваемых приложений, функцию предотвращения потери данных, специальный доступ к облачным сервисам вроде SaaS и Google Cloud, а также к частным приложениям и серверам. Кроме того, браузер научили фильтровать URL-адреса по категории веб-сайта.



Подписка стоит $6 в месяц, при этом бесплатная версия Сhrome и Chrome Enterprise продолжат работать, как и раньше. Введение платного доступа — малоприятный признак; теперь компания может начать «придерживать» нововведения Chrome для пользователей с подпиской, обделяя бесплатные верси.