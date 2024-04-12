Google Chrome стал платным

Олег

Google Chrome


Компания Google выпустила платную версию своего браузера Chrome. Он будет работать по подписке.

Согласно источнику, платная версия Chrome будет содержать несколько дополнительных функций, в том числе касающихся безопасности. Google надеется, что это улучшение заинтересует компании, которые беспокоятся об утечках корпоративных данных.

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Например, платная версия включает в себя низкоуровневое сканирование скачиваемых приложений, функцию предотвращения потери данных, специальный доступ к облачным сервисам вроде SaaS и Google Cloud, а также к частным приложениям и серверам. Кроме того, браузер научили фильтровать URL-адреса по категории веб-сайта.

Подписка стоит $6 в месяц, при этом бесплатная версия Сhrome и Chrome Enterprise продолжат работать, как и раньше. Введение платного доступа — малоприятный признак; теперь компания может начать «придерживать» нововведения Chrome для пользователей с подпиской, обделяя бесплатные верси. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+163
MusicXpess
Поменяйте заголовок с первым предложением,возможно после этого кто-то статью прочитает до конца;)
9 секунд назад
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