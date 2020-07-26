Telegram на iPhone

Приложение Telegram для iOS получило очень важное обновление. В версии 6.3 появились видеозвонки, которые работают в тестовом режиме.

Для получения доступа к видеозвонкам нужно сделать следующее:

  • Обновить приложение до версии 6.3
  • 10 раз нажать на «Настройки», после чего запустится дебаг-меню
  • Включить в меню дебаг-меню экспериментальные возможности

После этого появляется возможность пользоваться видеозвонками — в профиле собеседника появляется кнопка для совершения такого вызова. У пользователя, с которым хотите связать по видеосвязи, тоже должна быть установлена на iPhone новейшая версия Telegram (как минимум 6.3) и активированы экспериментальные возможности. Ранее видеозвонки тестировались в бета-версии Telegram.

В Telegram на Android-смартфонах видеозвонки пока не доступны. Вероятно, они будут добавлены в эту версию приложения в ближайшие дни или недели.

Прочие нововведения в Telegram версии 6.3:

  • Возможность устанавливать видеоаватар.
  • Возможность смотреть статистику групповых чатов с количеством участников от 500 человек.
  • Несколько учётных записей в десктоп-приложении.
  • Возможность отправлять файлы размером до 2 ГБ.

В настоящее время в iOS-версии Telegram доступны только индивидуальные видеозвонки. В апреле 2020 года разработчики заявляли о планах запустить групповую видеосвязь.


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