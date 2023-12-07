В Telegram появился новый секретный дизайн. Вот как его включить



Разработчики Telegram начали тестировать новый дизайн экрана звонков. Включить его для пробы можно уже сейчас.



Новый внешний вид звонков Telegram доступен только пользователям приложения для iOS и iPadOS. Учтите, что это тестовое нововведение, а значит оно может работать нестабильно.







Чтобы включить новый дизайн звонков:

Откройте приложение Telegram

Тапните по иконке настроек 10 раз подряд

Включите тумблер Call UI V2.



Готово! Можете пробовать позвонить кому-нибудь, чтобы протестировать новый дизайн. На момент публикации статьи интерфейс Call UI V2 не переведен на русский язык. Чтобы включить новый дизайн звонков:Готово! Можете пробовать позвонить кому-нибудь, чтобы протестировать новый дизайн. На момент публикации статьи интерфейс Call UI V2 не переведен на русский язык.