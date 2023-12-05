Роскачество сравнило соцсети и мессенджеры по скорости отправки фото и видео. Кто победил?

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Эксперты Роскачества провели сравнение скорости выгрузки медиафайлов в четырех самых распространенных в стране сервисах для общения. Об этом пишет официальный сайт ведомства.



Согласно источнику, для теста использовались файлы весом от 5 до 990 Мб — они отправлялись в чаты разных сервисов для общения. В эксперименте поучаствовали WhatsApp, Telegram, Viber и «ВКонтакте»; их отобрали как самые популярные в стране согласно рейтинга Similarweb.



