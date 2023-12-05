Роскачество сравнило соцсети и мессенджеры по скорости отправки фото и видео. Кто победил?

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


Эксперты Роскачества провели сравнение скорости выгрузки медиафайлов в четырех самых распространенных в стране сервисах для общения. Об этом пишет официальный сайт ведомства.

Согласно источнику, для теста использовались файлы весом от 5 до 990 Мб — они отправлялись в чаты разных сервисов для общения. В эксперименте поучаствовали WhatsApp, Telegram, Viber и «ВКонтакте»; их отобрали как самые популярные в стране согласно рейтинга Similarweb.

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С помощью сетевого сниффера эксперты замеряли скорость передачи файла в чат мобильного приложения. Тестовые смартфоны подключили к Wi-Fi-сети со скоростью 20 Мбит/с. Были использованы пять видов файлов:

  • MP3 от 5,6 до 12,1 МБ
  • JPG от 13,3 до 15,8 МБ
  • PDF от 40,3 до 86,1 МБ
  • MOV от 49,6 до 626 МБ
  • AVI от 690 до 990 МБ.

Замеры разных типов файлов в разных сценариях перевели в баллы и присвоили их сервисам. Результаты оказались следующими:

  • 1-е место: «ВКонтакте: музыка, видео, чат» — 4,96
  • 2-е место: Telegram — 4,55
  • 3-е место: WhatsApp Messenger — 4,33
  • 4-е место: Viber Messenger — 3,36.

Получается, что ВК выгружает данные быстрее всех, а Viber — самый медленный сервис. При передаче весомых JPG-изображений до 15,8 МБ по времени «ВКонтакте» справляется быстрее, чем Telegram, WhatsApp и Viber, на 34%. Также увесистые видеофайлы отправляются через «ВКонтакте» быстрее на 27%. В среднем же ВК обошел зарубежных конкурентов на 30%.

При наличии стабильного и безлимитного соединения эксперты советуют использовать режим отправки «Файл», поскольку в таком случае приложение не тратит время на конвертацию и сжатие. 

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Источник:
Роскачество
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Комментарии

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Перевели в баллы 🤣 так лучше в секундах пусть покажут какой файл сколько передавался в каком мессенджере, нафига нам эти баллы.
9 минут назад
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