Роскачество сравнило соцсети и мессенджеры по скорости отправки фото и видео. Кто победил?

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Эксперты Роскачества провели сравнение скорости выгрузки медиафайлов в четырех самых распространенных в стране сервисах для общения. Об этом пишет официальный сайт ведомства.
Согласно источнику, для теста использовались файлы весом от 5 до 990 Мб — они отправлялись в чаты разных сервисов для общения. В эксперименте поучаствовали WhatsApp, Telegram, Viber и «ВКонтакте»; их отобрали как самые популярные в стране согласно рейтинга Similarweb.
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С помощью сетевого сниффера эксперты замеряли скорость передачи файла в чат мобильного приложения. Тестовые смартфоны подключили к Wi-Fi-сети со скоростью 20 Мбит/с. Были использованы пять видов файлов:
- MP3 от 5,6 до 12,1 МБ
- JPG от 13,3 до 15,8 МБ
- PDF от 40,3 до 86,1 МБ
- MOV от 49,6 до 626 МБ
- AVI от 690 до 990 МБ.
Замеры разных типов файлов в разных сценариях перевели в баллы и присвоили их сервисам. Результаты оказались следующими:
- 1-е место: «ВКонтакте: музыка, видео, чат» — 4,96
- 2-е место: Telegram — 4,55
- 3-е место: WhatsApp Messenger — 4,33
- 4-е место: Viber Messenger — 3,36.
Получается, что ВК выгружает данные быстрее всех, а Viber — самый медленный сервис. При передаче весомых JPG-изображений до 15,8 МБ по времени «ВКонтакте» справляется быстрее, чем Telegram, WhatsApp и Viber, на 34%. Также увесистые видеофайлы отправляются через «ВКонтакте» быстрее на 27%. В среднем же ВК обошел зарубежных конкурентов на 30%.
При наличии стабильного и безлимитного соединения эксперты советуют использовать режим отправки «Файл», поскольку в таком случае приложение не тратит время на конвертацию и сжатие.