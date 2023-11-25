Что делать, если забыл облачный пароль Telegram





Двухфакторная аутентификация в том или ином виде всё больше распространяется в современных сервисах, и это логично: к сожалению, сегодня уже недостаточно одного лишь пароля, чтобы чувствовать себя в безопасности.



Что касается Telegram, то в нем двухфакторная аутентификация реализована посредством «облачного пароля». Обычно вход в аккаунт производится с помощью пятизначного одноразового кода, который приходит на ваше устройство или номер телефона. По желанию можно включить облачный пароль, без введения которого одноразовый код не даст доступ к аккаунту.





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Есть второе устройство

Если вы ранее привязали email к Telegram, то сервис отправит на вашу почту код для сброса облачного пароля. Воспользуйтесь им, чтобы задать новый пароль вместо забытого.

Если email не привязан, или нет доступа к этому ящику, нажмите «Нет доступа к электронной почте» и подтвердите сброс пароля. Спустя 7 суток вы сможете задать новый пароль и войти в аккаунт с нового устройства.

Нет второго устройства

Если вы ранее привязали email к Telegram, то сервис отправит на вашу почту код для сброса облачного пароля. Воспользуйтесь им, чтобы сбросить пароль и войти в аккаунт.

Если приложение пишет, что email для вашего аккаунта не указан, то вам остается либо попробовать еще раз вспомнить облачный пароль, либо полностью сбросить аккаунт. Во втором случае вы потеряете все свои чаты, имя профиля и синхронизированные контакты, а все группы, каналы и стикерпаки, созданные с вашего аккаунта, перестают быть вашими. По сути, вы получаете чистый аккаунт, как если бы зарегистрировались впервые.

Но что делать, если вы забыли облачный пароль? Такое запросто можно случиться, ведь он пригождается очень редко. Есть два варианта решения проблемы.Допустим, у вас есть iPhone с установленным Telegram, а теперь вы купили новенький iPad и хотите подвязать ваш телеграм и к нему. В таком случае возьмите ваш iPhone, на котором уже авторизован аккаунт Telegram, откройте настройки мессенджера, пройдите в раздел «Конфиденциальность» → «Облачный пароль» и нажмите «Забыли пароль». Далее два варианта:Допустим, что девайс, на котором вы пытаетесь залогиниться, у вас единственный. Нажмите на кнопку «Забыли пароль» и далее возможны два варианта: