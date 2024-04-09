В Telegram появится сканер ладоней

Сообщество TON и компания HumanCode разрабатывают технологию, предназначенную для биометрической аутентификации пользователей Telegram. Можно будет сканировать ладонь, чтобы подтверждать переводы и платежи с использованием криптовалюты Toncoin.
Разработчики планируют набрать желающих тестировать работу новой технологии. На выплаты участникам программы бета-теста будет выделен один миллион монет TON (около 632 млн рублей по текущему курсу). В блоге TON Society указано, что разработка и внедрение технологии займёт примерно пять лет.
Существующие методы биометрической аутентификации (например, сканирование пальца или лица) не особо подходят для криптовалютных операций, поскольку они непрозрачны, и информация о движении монет может попасть к разработчикам операционных систем, производителям устройств или хакерам. В TON Society решили создать более надёжный механизм на базе блокчейна, полностью исключающий перехват или подмену аутентификационных данных и, как следствие, возможность кражи криптовалюты.
Блокчейн-проект TON был создан командой Telegram во главе с Павлом Дуровым в 2018 году. Из-за разногласий с Комиссией по ценным бумагам и биржам США он был закрыт, а в 2021 году передан независимому сообществу разработчиков, получившему название TON Society. Криптовалюта Toncoin на момент запуска в августе 2021 года стоила 69 центов за монету, а сегодня днём она находилась на историческом пике с ценой 7,08 доллара, хотя к вечеру подешевела до 6,61 доллара (рост капитализации за всё время — почти в десять раз).
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